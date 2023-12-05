На сколько подорожало высшее образование в Беларуси? Вузы озвучили новые цены и суммы доплат

Опубликовано: 05.12.2023 10:13 , Обновлено: 05.12.2023

Стоимость обучения в белорусских вузах в декабре подорожала, как и предупреждало Министерство образования. С 1 декабря учебные заведения начали обновлять информацию на своих официальных сайтах о ценах на обучения и подписывать со студентами-платниками допсоглашения. Посмотрели, на сколько дороже стало белорусам получить высшее образование и сколько придётся доплачивать тем, кто уже поступил в вуз.

Отметим, что несмотря на то, что о повышении цен на образовательные услуги в профильном ведомстве сообщили ещё в ноябре и самим студентам заблаговременно начали предлагать подписать допсоглашения, далеко не все вузы оперативно обновили информацию на своих сайтах. Впрочем, в тех вузах, которые уже озвучили новые цены на обучение, подорожание составило в пределах 17%. Именно такую максимальную цифру называл в конце ноября министр образования Андрей Иванец.

Минобразования решило повысить цены на обучение уже в декабре

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Так, студентам, которые получают специальность в БГУИР на платной основе, необходимо до 20 декабря доплатить от 93 до 154 рублей (в зависимости от курса и специальности)

Например, на факультете компьютерных систем и сетей по всем специальностям стоимость обучения выросла следующим образом:

для студентов 1 курса: с 4590 до 5360 рублей, то есть на 770 рублей или 16,8%,

для студентов 4 курса: с 3311 до 3870 рублей, то есть на 559 рублей или 16,9%.

Это самое существенное повышение в данном вузе. В среднем же стоимость платного образования в белорусской “колыбели айтишников” выросла на 14%.

Тем, кто сейчас учится в БГУИР на заочном отделении, доплатить в этом месяце придётся от 42,6 до 53,4 рубля.

В БГУИР также подсчитали, сколько средств уходит из бюджета на подготовку одного специалиста: обучение на дневном отделении бюджету обходится в 8367,31 рубля в год, а на заочном - 3346,92 рубля, заявили в вузе.

Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ)

Традиционно самое дорогие обучение в Беларуси - по медицинским специальностям. Главный медвуз страны также “подорожал” на 16,9% , сообщил портал Tochka.by.

Например, подорожало обучение на следующих факультетах:

лечебное дело и педиатрия - на 750 рублей - с 4430 до 5180 рублей,

стоматология - на 878 рублей - с 5182 рублей до 6060 рублей,

медико-профилактическое дело – на 687 рублей - с 4064 до 4750 рублей,

фармация - на 750 рублей - с 4430 до 5180 рублей.

Белорусский государственный университет (БГУ)

БГУ новые цены на обучение пока на официальном сайте не опубликовал - студентов-платников о размере доплаты информируют в деканатах, когда предлагают подписать допсоглашения. Однако ранее ректор вуза Андрей Король заявил, что с 1 декабря стоимость обучения в вузе вырастет в среднем на 17% .

Он также озвучил стоимость подготовки студента бюджетной формы обучения в БГУ. По его словам, на это из бюджета в год уходит 14 442,99 рубля.

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)

БГЭУ проинформировал своих студентов о повышении стоимость обучения с 1 декабря. Там сообщили, что цены подняли на 17% по всем факультетам и курсам и аргументировали это “необходимостью обеспечения высокого качества образования”, а также ростом затрат на подготовку специалиста.

Согласно новым данным, первый год обучения в БГЭУ студенту теперь обойдет в 3981,6 рубля (ранее на 587,6 рубля меньше). Для студентов 2–4 курсов стоимость обучения теперь составит 3898,8 рубля.

При этом в БГЭУ, как и в большинстве других белорусских вузов, учащимся платных отделений предлагают скидку при оплате за обучение - вузы готовы снизить цену на 20-60% для тех студентов, которые по результатам прошлого учебного года отличились хорошей успеваемостью.

В то же время для тех, кто не успеет внести доплату за обучение в срок, прописанный в допсоглашении, предусмотрена пеня. Как правило, она составляет 0,1% от суммы оплаты.

Напомним, комментируя повышение стоимость обучения в белорусских вузах, министр образования Андрей Иванец также рассказал, на какие специальности планируют увеличить набор абитуриентов в следующем году и когда студентов платных отделений ждёт обязательное распределение и последипломная отработка.

Минобразования решило повысить цены на обучение уже в декабре