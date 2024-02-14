Иванец предложил в разы увеличить белорусам выплаты за отказ работать по распределению

Опубликовано: 14.02.2024 09:21 , Обновлено: 14.02.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил "кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам", которые после окончания вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. С таким предложение глава Минобразования выступил 13 февраля на совещании у президента.

По мнению Иванца, это является хорошим способом “закрепления кадров на рабочих местах” после окончания высшего учебного заведения. В некоторых случаях глава профильного ведомства предложил и вовсе лишить бывших студентов права возместить государству затраты на обучение вместо обязательного распределения.

“Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии”, - заявил он.

Для отдельных специальностей глава Минобразования предложил увеличить сроки обязательной отработки, в том числе для тех, кто поступал в вуз по целевому правлению, передало госагентство БелТА.

Одновременно с этим министр констатировал “расширение траектория для поступления одаренной мотивированной молодежи в вузы по льготам”, то есть без вступительных экзаменов. По его словам, так ведомство попыталось решить проблему оттока молодёжи за рубеж, чтобы “самые лучшие и самые умные молодые люди остались в нашей стране”.

Структуру профессиональной подготовки Иванец также предложил “оптимизировать”, исключив дублирование специальностей, и пообещал “полную инвентаризацию открытых в вузах специальностей с анализом взаимодействия с заказчиками и распределения выпускников”.

Напомним, ещё прошлой осенью вопрос о молодых специалистах был поднят на уровне президента. Тогда Иванец анонсировал изменения в Кодексе об образовании и озвучил мнение о том, что обязательную отработку после вуза необходимо ввести не только для бюджетников, но и для платников.

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А в январе этого года министр образования объявил, что в 2024 году в школах, колледжах и университетах будут изменения. По словам чиновника, этого требует объявленный “Год качества”.

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