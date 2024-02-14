Иванец предложил в разы увеличить белорусам выплаты за отказ работать по распределению
Министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил "кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам", которые после окончания вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. С таким предложение глава Минобразования выступил 13 февраля на совещании у президента.
По мнению Иванца, это является хорошим способом “закрепления кадров на рабочих местах” после окончания высшего учебного заведения. В некоторых случаях глава профильного ведомства предложил и вовсе лишить бывших студентов права возместить государству затраты на обучение вместо обязательного распределения.
“Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии”, - заявил он.
Для отдельных специальностей глава Минобразования предложил увеличить сроки обязательной отработки, в том числе для тех, кто поступал в вуз по целевому правлению, передало госагентство БелТА.
Одновременно с этим министр констатировал “расширение траектория для поступления одаренной мотивированной молодежи в вузы по льготам”, то есть без вступительных экзаменов. По его словам, так ведомство попыталось решить проблему оттока молодёжи за рубеж, чтобы “самые лучшие и самые умные молодые люди остались в нашей стране”.
Структуру профессиональной подготовки Иванец также предложил “оптимизировать”, исключив дублирование специальностей, и пообещал “полную инвентаризацию открытых в вузах специальностей с анализом взаимодействия с заказчиками и распределения выпускников”.
Напомним, ещё прошлой осенью вопрос о молодых специалистах был поднят на уровне президента. Тогда Иванец анонсировал изменения в Кодексе об образовании и озвучил мнение о том, что обязательную отработку после вуза необходимо ввести не только для бюджетников, но и для платников.
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А в январе этого года министр образования объявил, что в 2024 году в школах, колледжах и университетах будут изменения. По словам чиновника, этого требует объявленный “Год качества”.
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