Пролили кофе на диван, ковёр или одежду? Не покупайте чистящие спреи, пока не попробуете эти 10 бабушкиных трюков

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Опубликовано: 11.10.2024 09:47 , Обновлено: 11.10.2024

Чашечка чая либо кофе - то, без чего не могут представить свой день многие белорусы. Именно поэтому пятна от этих напитков появляются на одежде и мебели регулярно. Иногда стиральный порошок не справляется. А если пятно появилось на ковре или диване, кажется, и вовсе ничего не остаётся, как бежать за специальным средством в магазин. Однако стоит знать, что это совсем необязательно. Есть простые бабушкины способы, которые помогут справиться с проблемой без прибегания к дорогой химии. Рассказываем, что из того, что уже есть дома, можно использовать, чтобы вывести свежие и старые пятна от чая и кофе с разных поверхностей.

Пролили чашку кофе на диван во время просмотра сериала, или, быть может, ваш ребёнок случайно обронил чашку с чаем прямо на ковёр? Пятна на текстильных поверхностях и одежде могут появиться самым разным образом. Но расстраиваться и паниковать в этом случае точно не стоит. Лучше всего действовать быстро, ведь, как известно, свежее пятно свести легче. Но даже в случае со старым загрязнением при должном подходе можно избавиться от него без следа. Вот какие средства, которые уже есть в доме могут помочь решить проблему.

Как удалить пятна от кофе и чая с разных поверхностей?

Как убрать пятна с дивана?

Пятна от чая и кофе на диване – распространенная проблема, и чтобы справиться с ней, лучше начать с щадящих натуральных средств, которыми пользовались ещё наши бабушки.

Если диван изготовлен из ткани (не натуральной или экологической кожи), можно воспользоваться хозяйственным мылом . Натрите им пятно, затем протрите пятно тёплой водой. Этот же метод вы также можете использовать в борьбе с пятнами от ручки.

Также вы можете прибегнуть к использованию раствора перекиси водорода и воды в соотношении 1:1. Также подойдет раствор лимонной кислоты (5% или 10%). Эти домашние средства позволят эффективно убрать загрязнения, не повредив при этом цвет и состав ткани.

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Как удалить пятна от кофе и чая с ковра?

Пищевая сода хорошо удаляет пятна от кофе и чая на ковре. Просто приготовьте пасту из 3 столовых ложек воды и 1 столовой ложки пищевой соды, нанесите её на пятно и подождите, пока она высохнет. По истечении этого времени протрите пятно влажной тряпкой.

На светлых коврах можно использовать смесь перекиси водорода и простой воды в соотношении 1:1, чтобы осветлить сложные пятна.

Как вывести пятна от кофе и чая на белой блузке или скатерти?

Если нужно вывести пятно с белой блузке или скатерти, можно сразу же нанести лимонный сок . Просто полейте свежее пятно лимонным соком, промойте теплой водой, и проблема исчезнет. В случае с засохшими пятнами можно использовать смесь уксуса и воды (1 столовая ложка уксуса на стакан воды) – просто застирайте пятно раствором, после чего постирайте ткань в тёплой воде с мылом.

Загрязнения на хлопчатобумажных тканях стоит залить кипятком – кипяток растворяет кофе и чай, что облегчает последующую стирку. Затем постирайте ткань в воде с мягким мылом.

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Как избавиться от старых засохших пятен от кофе и чая?

Засохшие пятна от кофе удалить немного сложнее, чем свежие, но это возможно сделать и при помощи домашних средств. Один из самых эффективных способов предполагает использование раствора уксуса и пищевой соды. Нанесите на пятно смесь чайной ложки уксуса и щепотки пищевой соды, затем аккуратно потрите щеткой.

Через несколько минут промойте водой и повторите процедуру, если пятно всё ещё видно. Вы также можете попробовать смесь перекиси водорода и воды (1:1) , которая поможет осветлить сложные пятна.

Если пятно не исчезло, попробуйте замочить ткань в растворе воды и стирального порошка. Замочите одежду на час, а затем постирайте ее в стиральной машине. Благодаря этому метод работает даже с более сложными, засохшими пятнами.

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Как избавиться от пятен от чая?

Свежие пятна от чая можно легко удалить с помощью лимонного сока или уксуса . Просто нанесите несколько капель на грязь и смойте тёплой водой. Если пятно не исчезло, можно замочить ткань на несколько часов в воде с солью , а затем постирать её вручную.

Для более сложных пятен от чая попробуйте смесь стирального порошка и пищевой соды . Смешайте их в соотношении 1:1 и добавьте немного воды. Нанесите получившуюся пасту на пятно, подождите, пока она высохнет, а затем смойте тёплой водой. Вы также можете попробовать использовать специализированные кислородные пятновыводители, которые эффективны при таких типах пятен и безопасны для большинства тканей.

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Как удалить пятна от кофе с молоком?

Пятна от кофе с молоком труднее вывести из-за содержания жира, который глубже проникает в структуру ткани. Чтобы эффективно удалить такую ​​грязь, сначала промойте пятно холодной водой, а затем используйте раствор воды и средства для мытья посуды .

Благодаря обезжиривающим свойствам жидкости пятно эффективнее сойдёт с ткани. Нанесите раствор на загрязнение и аккуратно вотрите его в ткань, затем смойте тёплой водой.

В случае стойких пятен можно использовать стиральный порошок с ферментами (продается в магазинах и супермаркетах), который поможет расщепить частицы молочного жира. Используйте порошок в сочетании с тёплой водой и аккуратно потрите пятно, затем постирайте ткань в стиральной машине согласно инструкции на этикетке.

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