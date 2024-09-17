Зачем класть активированный уголь в шкаф осенью? Вот как этот трюк позволит стирать одежду реже

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Опубликовано: 17.09.2024 11:50 , Обновлено: 17.09.2024

Долго лежащая в шкафу одежда неизбежно теряет свою свежесть. Иногда проблема решается простой стиркой. Но случается, что одежда из шкафа может иметь затхлый запах, который не уходит после мытья. Причина такого явления кроется вы повышенной влажности помещения. К счастью, есть простой способ застраховать одежду от такой проблемы. Вам понадобится лишь несколько таблеток угля из аптечки.

Залежавшаяся одежда из шкафа, как правило, пахнет не совсем приятно. Когда же она ещё и пострадала от влажности, приобретя затхлый запах, носить её и вовсе не хочется. Часто такое происходит в переходные сезоны (осенью и весной), когда несколько дней могут идти дожди и воздух становится сырым. Именно в это период как нельзя кстати придутся несколько простых лайфхаков, которые помогут сохранить свежесть одежды.

Как сохранить одежду в шкафу свежей с помощью угля?

Фото: Telegraf.news

Чтобы больше не сталкиваться с сырой одеждой в шкафу, нужно разместить в нём несколько таблеток активированного угля.

Для этого измельчите 2-3 таблетки и пересыпьте в контейнер. Разместите ёмкость в шкафу так, чтобы не задеть при случае.

Как это работает? Дело в том, что активированный уголь - известный природный абсорбент, который эффективно впитывает запахи и воду. Находясь в шкафу, он вберёт лишнюю влагу и поможет сохранить в нём оптимальный микроклимат. В результате вся одежда, и в том числе постельное бельё, сохранят свою свежесть намного дольше.

Также вы можете добавить в уголь и другие ингредиенты для улучшения результата.

Например, если капнуть в массу несколько капель эфирного масла лаванды, то такой активированный уголь будет дополнительно защищать одежду ещё и от моли.

[info_b]Помните, что для того, чтобы аптечное средство работало эффективно, его содержимое нужно менять раз в 3-4 недели.[/info_b]

Как сохранить свежесть одежды при помощи риса?

Фото: Telegraf.news

К слову, трюк с активированным углём - не единственный метод уберечь одежду от сырости.

Так, например, вы можете также использовать лайфхак с рисом. Просто насыпьте 200 грамм крупы в банку или контейнер и поставьте в шкаф. Выбирайте ёмкость с широким дном, чтобы случайно не опрокинуть, когда будете доставать одежду.

В большой шкаф можно поставить даже несколько баночек с рисом.

Сырой рис обладает способностью поглощать влагу и этим «счищает» затхлые и любые другие запахи. Если вы хотите, чтобы одежда не просто пахла, а благоухала, то также можете добавить в неё несколько капель эфирного масла.

Также вы может придать свежести одежде из шкафа, использовав веточки ароматных растений. Например, розмарина.

Ранее Telegraf.news писал о том, что существует способ, как раз и навсегда избавиться от моли в шкафу. Для этого положите в него шарики с фольгой с несколькими ингредиентами.

Устали от надоедливой моли? Этот простой и дешёвый способ раз и навсегда избавит вас от вредителей в шкафу