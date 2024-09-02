Зачем класть магазинный пакет в стиральную машину? Этот трюк избавит от 2 проблем во время стирки

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Опубликовано: 02.09.2024 17:11 , Обновлено: 24.10.2024

Иногда для того, чтобы решить некоторые бытовые проблемы, достаточно применить лишь одно нетривиальное решение. Одним из таких решений является помещение полиэтиленового пакета в барабан стиральной машины. Вы удивитесь, но этот трюк способен не только сделать одежду чище, но и избавить от необходимости очищать фильтр стиральной машинки. Как это работает?

С некоторыми “загрязнениями” на одежде не может справиться ни один стиральный порошок. Особенно когда вопрос касается прилипания к ткани частичек пыли, волос и шерсти животных. Такое “пушистое” покрытие портит внешний облик любой вещи и вынуждает тратить больше времени на очистку одежды.

Попадание волос и шерсти на одежду чревато и ухудшением работы самой стиральной машины. Такой мусор со временем накапливаться в фильтре, и устройство начинает работать хуже: не стирает, не вращает, не наливает воду и т. д. Однако существует способ минимизировать появление подобных проблем.

Зачем класть пакет в барабан с бельём при стирке?

Как вы уже, скорее всего, догадались, этот лайфхак поможет справиться с выше обозначенной проблемой. Полиэтиленовый пакет поможет собрать волосы и шерсть с одежды во время стирки, утверждают на портале Genialne. Во время стирки он должен собрать весь мусор в себя, и вам лишь останется выбросить его в мусорное ведро.

Как это работает? Просто положите пакет в барабан стиральной машины вместе с грязной одеждой и запустите цикл стирки, как вы это делаете всегда. Это может быть обычный полиэтиленовый пакет, который вы покупаете в продуктовом магазине. После завершения работы достаньте из устройства чистую одежду и отдельно пакет, на котором должны собраться волосы и шерсть с одежды.

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Не делайте этих ошибок, при использовании лайфхака

Учтите, что нужно использовать полиэтиленовый пакет стандартного размера . Если взять маленький, то стиральная машина может засосать его, что принесёт больше вреда, чем пользы.

. Если взять маленький, то стиральная машина может засосать его, что принесёт больше вреда, чем пользы. Пакет должен быть чистым и на нём не должно быть напечатанного рисунка . Если у вас такого нет, то поместите цветной пакет в кипящую воду на несколько минут, чтобы с него сошла краска.

и на нём . Если у вас такого нет, то поместите цветной пакет в кипящую воду на несколько минут, чтобы с него сошла краска. Температура стирки не должна превышать 40 градусов Цельсия . В горячей воде полиэтиленовый пакет может расплавиться.

Если вы считаете, что данный лайфхак не сработает или боитесь повредить машину, есть другие способы собрать волосы и шерсть с одежды. Например — купить в магазине специальные шарики для стирки. Производители утверждают, что они хорошо справятся с задачей.

В Сети также советуют класть в машинку влажные салфетки, которые заберут волосы и шерсть на себя.

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