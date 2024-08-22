Тёмная одежда поблёкла и появились рыжие пятна? Вот какие 4 дешёвых продукта спасут вещь от выцветания

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Опубликовано: 22.08.2024 18:54 , Обновлено: 22.08.2024

Одежда тёмных цветов считается более практичной и менее подверженной загрязнениям. Однако нередко приходится наблюдать, как тёмные вещи теряют насыщенность, а иногда на ткани и вовсе появляются рыжеватые пятна. Почему это происходит и как сберечь цвет тёмной одежды? Рассказываем, какие домашние средства могут помочь сохранить цвет и каких распространённых ошибок стоит избегать, чтобы ткань не полиняла.

Чёрный цвет всегда будет классикой. Он нейтрален, универсален и подходит практически для всех типов телосложения.

Многие также предпочитают носить тёмную одежду, т.к. на ней меньше видны загрязнения. Однако нередко такие вещи быстро теряют свой цвет, а то вовсе приобретают рыжие пятна. Причин у такого явления может быть несколько, и одна из самых главных кроется в неправильной стирке такой одежды.

Почему тёмная одежда теряет свой цвет и рыжеет?

Неправильная стирка может быстро привести к выцветанию ткани и даже повреждению структуры материала.

Самое главное – правильно подобрать моющие средства и температуру стирки. Обычные порошки могут оказаться слишком агрессивными для чёрной одежды и содержать в своём составе отбеливающие пигменты. Использование таких порошков непременно приведёт к потере цвета, а иногда и образование рыжеватых пятен. Особенно такая проблема свойственна вещам из хлопка.

Стоит знать, что хотя ваша одежда кажется чёрной, краситель, используемый для её окраски, на самом деле представляет собой смесь тёмно-синего, красного и жёлтого цветов.

При воздействии отбеливателя часть красителя вымывается из ткани, в результате чего она приобретает оранжеватый оттенок. В зависимости от того, как долго ваша одежда подвергалась воздействию отбеливателя, эти обесцвеченные пятна могут также казаться белыми или красными.

Также стоит обратить внимание на свои косметические средства. Некоторые формулы по уходу за кожей, особенно те, которые лечат акне, могут содержать едкие химикаты, такие как бензоилпероксид. Это вещество является окислителем и может отбеливать вашу одежду, наволочки и полотенца, попадая с вашей кожи на такнь. Подумайте о переходе на другой продукт или наносите его только на ночь, используя белые наволочки, простыни, полотенца и постельное белье.

[info_b]Перед добавлением отбеливателя в стиральную машину проверьте этикетки на вещах. Если на ней указано «не отбеливать» или есть символ перечеркнутого треугольника, то вы не можете безопасно использовать отбеливатель с этой вещью, даже если он безопасен для цветных тканей.[/info_b]

Как правильно стирать тёмную одежду?

Для лучшего сохранении цвета лучше стирать тёмные вещи специальными средствами, предназначенными для чёрной одежды . Они содержат ингредиенты, которые помогают сохранить глубокий цвет и защитить волокна от повреждений. Существуют также натуральные средства, которые могут помочь сделать тёмный цвет более стойким.

Одежду тёмных оттенков всегда лучше стирать в холодной воде. Это не только защитит цвет, но и поможет сохранить структуру ткани. Слишком горячая вода может привести к вымыванию красителя из волокон, что приведет к более быстрому выцветанию.

Стирайте чёрные вещи наизнанку. Это простой, но эффективный способ минимизировать трение, которое может привести к стиранию цвета. Это особенно полезно для одежды из деликатных материалов или той, которую часто стирают.

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Как правильно сушить и хранить тёмную одежду?

Помимо моющих средств и температуры, могут иметь значение и другие аспекты в уходе за тёмными вещами.

Избегайте сушки чёрной одежды под прямыми солнечными лучами . УФ-лучи являются одной из основных причин выцветания цвета. Чтобы избежать этого, сушите черную одежду в тени или, желательно, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Для подстраховки сушить тёмную одежду также лучше наизнанку.

Вы также можете использовать сушильную машину при низкой температуре, но помните, что чрезмерная механическая сушка также может ослабить волокна ткани.

Важное значение имеет и правильное хранение черной одежды. Избегайте прямого контакта с пластиковыми пакетами или чехлами, которые могут вызвать конденсацию влаги и привести к появлению пятен или обесцвечиванию.

Хранить тёмную одежду нужно в сухом и тёмном месте, вдали от света.

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Домашние средства для выцветшей тёмной одежды

Если чёрная одежда уже потеряла свой цвет, то не спешите ставить на ней крест. Ещё не всё потеряно. Есть простые домашние средства, которые помогут освежить цвет и продлят срок службы чёрной одежды.

Кофе или чай

Одним из самых известных домашних средств для освежения чёрного цвета является использование настоя кофе или чая. Эти напитки содержат натуральные красители, которые помогут затемнить выцветшие ткани.

Заварите крепкий кофе или чай (примерно две чашки на литр воды). После завершения цикла стирки в стиральной машине вылейте настой в барабан и запустите дополнительный цикл полоскания. Дайте одежде высохнуть естественным путем.

Уксус и соль

Уксус и соль — отличные натуральные средства, которые помогают закрепить цвет и предотвратить дальнейшее выцветание. Уксус также действует как натуральный смягчитель, который может улучшить внешний вид и текстуру тканей.

Смешайте полстакана уксуса с двумя столовыми ложками соли в миске с холодной водой. Погрузите в раствор выцветшую одежду и оставьте на несколько часов. После замачивания промойте одежду в холодной воде и высушите на воздухе.

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Крашение одежды Если ваша одежда сильно выцвела, лучшим вариантом может стать покраска. В магазинах можно найти множество красок для ткани, которые можно легко использовать дома.

Выбирайте краску для ткани, соответствующую типу материала (например, хлопок, лён). Следуйте инструкциям на упаковке, тщательно растворяя краску в воде. Погрузите одежду в раствор и оставьте на указанное время, обычно около 30-60 минут. Наконец, промойте холодной водой, пока вода не станет прозрачной, затем высушите в тени.

Ранее Telegraf.news писал о том, что жёлтые пятна на одежде могут доставить немало хлопот, так как при стирке обычным методом их трудно вывести. Однако вам не придется выбрасывать вещи, так как есть натуральный способ вернуть белизну. Не нужно покупать специальные моющие средства. Понадобится лишь одна жидкость с кухни, которую необходимо смешать с водой.

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