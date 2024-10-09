Больше никакой дорогой химии. Нашли 4 способа очистить противни от жира и нагара тем, что есть на кухне

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Опубликовано: 09.10.2024 09:22 , Обновлено: 09.10.2024

Чистота духовки и всех её составляющих - зрелище, которое не может не порадовать каждого хозяина кухни. Однако поддерживать её чистоту раз за разом может оказаться задачкой со звёздочкой. Особенной головной болью становятся противни для запекания, которые берут на себя основной "удар" при приготовлении блюд. Как отмыть эти пригоревшие загрязнения? Нашли 4 способа, где вам не понадобится использовать агрессивную химию и долго тереть.

Стремясь поддерживать чистоту такого элемента как противень для запекания многие используют защитные коврики и оболочки от нагара при приготовлении блюд. Но случается, что даже плотно укутанная в фольгу буженина может дать протечку “наградив” хозяйку тяжело отмываемым нагаром. Оттереть такое пятно удаётся с большим трудом и иногда даже не с первого раза. Со временем количество таких загрязнений на противнях может только увеличиваться. Большинство удручённо констатирует, что теперь придётся использовать агрессивные химические средства для исправления ситуации. Однако не спешите делать такие выводы, пока не попробуете эти 4 лайфхака.

Сода + кипяток

Если к противню пристала грязь от приготовленных на ужин отбивных, а поводов для спешки нет, то можете воспользоваться простым способом с применением соды и кипятка. Просто посыпьте продуктом поверхность противня и залейте горячей водой. Оставьте противень отмокать на ночь, после чего помойте. Все загрязнения должны отойти без труда.

Горчица + кислота

Ещё один способ, который позволит отмыть даже несвежее пятно и закаменевший жир, - это способ с использованием горчичного порошка и лимонной либо уксусной кислотой.

Насыпьте на противень 3 столовые ложки сухого порошка горчицы и 2-3 столовые ложки лимонной кислоты (если используете уксус, то нужно добавить немного больше). Залейте смесь кипятком и размешайте комочки до растворения. Оставьте на час.

По истечении времени слейте воду и смойте грязь. Все загрязнения размягчатся и легко поддадутся оттиранию.

Сода + уксус + кипяток

Реакция с применением соды и уксуса также поможет эффективно справиться с образовавшимся на противне нагаром.

Для этого налейте на него 2 столовые ложки средства для мыться посуды, 2 столовые ложки соды и прмерно столько же уксуса. Залейте образовавшуюся смесь кипятком и оставьте примерно на 5-10 минут. После слейте воду и отмойте загрязнения без труда.

Кипячение

Пригоревшее загрязнение, например, от сахара, можно попытаться отмыть, использовав обычное кипячение. Разместите противень на конфорках плиты, как в видео, и залейте водой. Закипятите воду и потрите места загрязнения деревянной лопаткой. Под воздействием горячей воды они отойдут охотнее.

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда кажется, что для того, чтобы полностью избавить духовку от пригоревшего жира, придётся приложить уйму усилий и пустить в ход тяжёлую химию. Но существует несколько простых и безопасных способов. Рассказывали о домашних средствах, которые заставят духовку буквально самоочиститься от загрязнений.

Как отмыть духовку от старого нагара без усилий? Эти 3 продукта заменят дорогую химию