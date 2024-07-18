Как отстирать белые носки? Этот простой рецепт отбеливающих бомбочек побудит носить их чаще

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Опубликовано: 18.07.2024 13:26 , Обновлено: 18.07.2024

Наверняка никто не станет спорить с тем, что белые носки на ногах выглядят красиво и элегантно. Однако это работает только до момента, пока они чистые. Отстирать загрязнения с белых носков представляется задачей со звёздочкой. Но существуют средства, которые позволяют вернуть этому аксессуару белоснежный вид без затруднений. Как приготовить отбеливающие бомбочки для носков в домашних условиях? Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Белый цвет ткани ткани является самым требовательным в уходе. Часто порошок может не справиться с загрязнениями, и люди начинают отказываться от ношения белоснежной одежды, предпочитая менее маркие цвета.

В особенности это касается носков. Уже после одной носки они могут выглядеть безнадёжно испорченными и не поддаваться очистке. В таких случаях стоит прибегнуть к использованию специальных средств. За ними совсем не обязательно идти в магазин. Приготовить эффективный и экологичный отбеливатель можно и дома.

Как отбелить белые носки в домашних условиях?

Фото иллюстрационное

Вместо использования отбеливателей и моющих средств, содержащих большое количество хлора, который вреден для здоровья и окружающей среды, вы можете приготовить отбеливающие бомбочки. Для них не потребуется покупать ничего особенного. Скорее всего, все необходимые ингредиенты уже есть у вас дома.

Такие бомбочки удобно хранить и можно использовать по мере необходимости.

Ингредиенты:

стиральный порошок – 1 стакан

пищевая сода – 0,5 стакана

соль – 1/4 стакана

перекись водорода – 100 мл

В целях безопасности стоит надеть защитные перчатки. Смешайте ингредиенты, сформируйте руками шарики и положите их в морозильную камеру на 24 часа.

По истечении этого времени шарики готовы к использованию.

Перед отбеливанием бросьте шарик в миску с тёплой водой и дождитесь его растворения. Достаточно 2-3 минут.

Положите нестиранные носки внутрь на час. Затем постирайте их традиционным способом.

Этот простой и эффективный способ отбеливания непременно побудит вас носить белые носки чаще.

К слову, существуют и иные эффективные способы сохранения белизны любимых вещей.

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Также вы можете попробовать вернуть белоснежный вид своей скатерти. Для этого достаточно нескольких копеечных средств.

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