Синоптики предупредили белорусов о шторме до 90 км/ч и жаре до +32°C на 19 июня. К чему готовиться 20 и 21 июня?

Опубликовано: 18.06.2024 14:28 , Обновлено: 18.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило жителей страны о "неблагоприятном метеорологическом явлении", которое ожидается в среду, 19 июня. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется до +32°С, а кое-где и вовсе ожидается сильный шторм.

Оранжевый уровень опасности из-за жары в Бегидромете объявили впервые в этом году. Ранее белорусов предупреждали о “неблагоприятных метеорологических явлениях”, которые были связаны с ливнями, грозами и сильным ветром.

Тем не менее, в среду, 19 июня, температура воздуха в отдельных регионах поднимется до 30-32°С. Кроме того, по данным синоптиков тематического канала о погоде Nadvorie, завтра ожидается шквалистый ветер до 90 км/с на северо-западе Республики. Согласно шкале Бофорта, это “сильный шторм”, при котором “деревья вырываются с корнем”.

[info_b]Шкала Бофорта – это система измерения скорости ветра в баллах (от 0 до 12). Силу оценивают по воздействию ветра на наземные предметы или по волнению на море.[/info_b]

Кроме того, в среду вечером по всей Беларуси ожидается “активный грозовой фронт”, отметили специалисты канала Nadvorie. “Мы можем видеть, что завтра между 15:00 и 21:00 наибольшая электроактивность будет наблюдаться на северо-западе РБ, включая также и Минск”, — предупредили синоптики.

Также, по словам специалистов, в среду по Республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Минске ночью составит +14…+16°С, а днём столбик термометра поднимется до +27…+32°С. Кроме того, синоптики пообещали минчанам небольшие дожди. В Бресте воздух прогреется до 27-32°С, в Гродно и Гомеле – до 27-32°С. В Могилеве днём ожидается до 26-31°С, а в Витебске – 26-29°С.

Однако, по мнению экспертов, такая жара в Беларуси не задержится. В своём еженедельном прогнозе на телеканале “ОНТ” синоптик Дмитрий Рябов [link href=“https://ont.by/news/chto-prigotovil-na-budushej-nedele-iyun-dlya-oblastnyh-centrov-rasskazal-dmitrij-ryabov” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что лишь в середине недели белорусов ждёт жаркая погода, а средняя температура поднимется выше климатической нормы. По его словам, в четверг, 20 июня , температура воздуха может достигать +27…+33°C, в пятницу, 21 июня, — до +26…+32°C, и только при дождях она будет опускаться на 3-5 градуса ниже.

Синоптики пообещали белорусам возвращение «настоящего лета» с +32°С и грозами. Надолго?