Где находится настоящий белорусский Стоунхендж? Вот как выглядят эти "дивные камни"

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Опубликовано: 28.06.2024 10:20 , Обновлено: 28.06.2024

В Витебском областном исполнительном комитете рассказали, где находится единственная в Беларуси древняя астрономическая обсерватория. Её нередко называют "белорусским Стоунхенджем" по аналогии с британской достопримечательностью, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Витебском областном исполкоме рассказали, что уникальный археологический объект расположен недалеко от деревни Бикульничи Полоцкого района, в 130 километрах от областного центра. Рядом с деревней есть озеро Яново, соединяющее Ушачский и Полоцкий район. На одном из его берегов и расположилась главная местная достопримечательность.

“Белорусский Стоунхендж” представляет собой группу огромных валунов, выложенных причудливым образом в виде буквы П, сердца или стрелы и как бы обращенные к озеру и холмам на противоположном берегу.

В облисполкоме рассказали, что историки полагают, каменные фигуры - это остатки языческого капища, которое также выполняло роль древней обсерватории. Некоторые исследователи предполагают, что с помощью этих камней люди в древние времена определяли дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствий, отслеживали фазы Луны и расположение Полярной звезды, а также положение на небе различных планет и звезд.

По словам искусствоведа Майи Яницкой, жители близлежащих деревень Бикульничи и Гомель рассказывали, что по этим “дивным камням” на берегу озера “можно наблюдать восходы и заходы Солнца и понимать календарь”.

Карта "Белорусского Стоунхенджа", составленная по результатам экспедиций Э. А. Левкова в 1989 г.

Белорусский аналог Стоунхенджа, который официально получил название “Великий Камень Бикульницкий” также охраняется государством как памятник природы республиканского значения.