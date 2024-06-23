Отменят ли курортный сезон в Крыму? Собрали, что говорят в России о жертвах среди отдыхающих и прогнозах на будущее

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Опубликовано: 23.06.2024 18:52 , Обновлено: 23.06.2024

В российском информационном пространстве стали активно обсуждать тему закрытия курортов в Крыму в сезоне лето-2024. Мнения на этот счёт разделились. Не все верят, что это возможно, как по экономическим, так и по политическим причинам. А тем временем, в Украине хранят молчание насчёт взрыва ракеты над пляжем под Севастополем. Зато раньше обещали "жаркий курортный сезон".

Так, ТГ-канал “Псковская лента новостей” порассуждал на тему того, что предложение закрыть пляжи в Крыму навряд ли выполнимо.

“Но давайте трезво смотреть на вещи. Другой экономики, кроме инфраструктуры пляжного отдыха, в Крыму нет. Разгар туристического сезона. Если закрыть пляжи, Крым придется полностью брать на содержание. Страна вряд ли готова к таким расходам. Это не считая того, что у тысяч россиян отдых в Крыму давно куплен и оплачен”, - написал автор издания.

Он же предложил все оставить как есть. “Каждый сам решает, надо ему ехать в Крым и идти там на пляж. Все знают, что атака может случиться в любой момент. Если люди на пляже, значит таков их осознанный выбор”, - сделали вывод в ТГ-канале.

В свою очередь, российский политолог Андрей Никулин считает, что пока рано говорить, какое решение примут российские власти.

“Знаюший устройство и реакции отечественной власти на проблемы и сам может ответить, какова вероятность, что местные администрации Крыма и Севастополя решатся на столь серьезный шаг, как сворачивание или ограничение курортного сезона? Или вероятность того, что власть высшая, витающая в геополитических небесах вместе со стерхами и ведущая беседы с Ганди и Кимом, обратит внимание на проблемы далекого полуострова”, - написал он.

“Тем более, что многажды было сказано, что все в порядке, все стало только лучше. И осталось прожмуриться всего пару месяцев, до того, как курортный сезон сам по себе закончится”, - намекнул на возможное решение.

“Курортная” военная база

Никто в России и не скрывает, что Крым после аннексии стал одной большой военной базой. По данным “Московской прачечной”, на территории полуострова развернуто 223 российских военных объекта. А Севастополь и вовсе стал одной сплошной военной базой, “где военные городки соседствуют с жилой застройкой”.

При этом местные власти, назначенные Кремлём, продолжают звать туристов. «Следующий [туристический] сезон точно будет и точно будем приемлемым. Если дойдем до отметки в 10 млн, то, я могу позволить себе спрогнозировать, мы перейдем этот рубеж, после которого может начаться безубыточность нашего бюджета», — например, в октябре прошлого года заявлял председатель российского госсовета Крыма Владимир Константинов.

Тем временем, ТГ-канал Brief утверждает, что Минобороны России “официально подтвердило тот факт, что одна из ракет отклонилась от курса в результате воздействия ПВО”. Т.е. украинские военные, скорее всего, не собирались наносить удар по пляжу. Что ещё раз доказывает, что жертвы во время войны среди мирного населения неизбежны, метят по ним противники или нет. Стоит ли рисковать жизнью ради нескольких дней у моря?

[inf]По данным российского ТГ-канала “База, количество пострадавших при падении ракеты на пляж в Севастополе увеличилось до 152 человек, среди них 28 детей. При этом уже насчитали 5 погибших, из которых - 3 дети. [/inf]

А вот российский военкор Александр Коц тему закрытия курортного сезона из-за опасности погибнуть не рассматривает. Он заявил, что риск для отдыхающих на курортах аннексированного Крыма “можно минимизировать только нормальной системой оповещения и укрытиями в пешей доступности”.

“В этой задаче нет ничего сверхъестественного. Просто перенесите опыт Белгорода, где обе составляющие реализованы эталонно. Там сирена никогда не воет вхолостую. И все понимают, что лучше потерять пять-десять минут в укрытии, чем потерять жизнь”, - написал он.

Но с таким мнением согласись не все. “Странно требовать подготовку пляжей к ракетным атакам от чиновников, которые эти пляжи не могут подготовить даже к купальному сезону”, - написали в ТГ-канале “Крымский канал”.

Туристам вернут деньги?

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил 23 июня, что там приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от тура в Крым.

Но, по данным АТОР, пока отмены туров на полуостров носят единичный характер. «На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали», — сказали в ассоциации.

Обстрелы продолжатся?

Украинская сторона официально пока никак не комментировала трагедию на пляже под Севастополем. Тем временем, Минобороны РФ обвинило в атаках на Крым США. Там утверждают, что “все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США”.

“Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие в Украину, а также киевский режим… Подобные действия не останутся безответными”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Весной же в ГУР МО Украины и СБУ прогнозировали активные военные действия в Крыму. Там пообещали, что будут наносить интенсивные удары по военным объектам вооруженных сил РФ.

“Мы предпочитаем говорить о своих результатах уже после их выполнения. Но можем анонсировать, что этим летом [россиян] ожидает очень жаркий курортный сезон”, - заявил в апреле представитель СБУ Артем Дехтяренко.

В свою очередь, глава ГУР Кирилл Буданов пообещал, что Крымский мост будет разрушен в 2024 году. Естественно, без ракетных ударов ВСУ навряд ли могли бы рассчитывать на такой результат.

ГУР Минобороны Украины пообещало уничтожить Крымский мост до середины лета — The Guardian

Ранее Telegraf.news сообщил, что Крымский полуостров в ночь на 24 мая 2024 года подвергся массированной атаке с воздуха и воды. Министерство обороны России отчиталось утром о трёх сбитых оперативно-тактических ракетах ATACMS и трёх морских беспилотниках.

Крым атаковали ракеты ATACMS и морские дроны