"Есть лайфхаки" - Гендиректор "Белавиа" рассказал, как белорусам сэкономить на авиабилетах

Опубликовано: 27.06.2024 15:21 , Обновлено: 27.06.2024

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец поделился лайфхаком по экономии на авиабилетах, а также рассказал, почему, по его видению, "традиционные авиакомпании" не хуже лоукостеров.

“Есть стандартные лайфхаки в авиации. Когда повышаются цены у всех авиакомпаний, лоукостеров? Да, есть связь с сезоном, прогнозом, но в основном это зависит от загрузки самолетов: чем меньше загрузка, тем дешевле билеты”, - отметил Чергинец в программе телеканала “Беларусь 1”.

Он пояснил, что загрузка рейса меньше за год до вылета, за полгода и за несколько месяцев. В эти периоды и стоит покупать билеты на самолеты. “Если ты идешь в последний момент, безусловно, загрузка самолета будет достаточно высокая. Соответственно, и цена будет максимальная, или вообще уже мест не будет”, - заметил глава “Белавиа”, передал портал sb.by.

Чергинец добавил, что сейчас уже очень мало мест на рейсы в Грузию, а цены на билеты “очень высокие”.

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Заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Никита Середич отметил, что для снижения цен на билеты необходим приход новых авиаперевозчиков на линии. “Это будет регулировать цены”, - заверил Середич.

В свою очередь глава “Белавиа” Чергинец заметил, что низкую стоимость авиабилетов могут предложить и “традиционные авиакомпании”. Он сравнил их с лоукостерами. “А зачастую последние билеты низкобюджетный перевозчик продает по таким ценам, которые гораздо выше цен на билеты от традиционной авиакомпании”, - считает Чергинец.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белавиа” начала новую чартерную программу в египетский Эль-Аламейн, который расположен на средиземноморском побережье. Полеты на этот курорт запланировали проводить до 4 октября 2024 года, однако, как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, возможно продление до ноября.

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