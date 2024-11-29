Как защитить обувь от непогоды? Эти 8 средств и продуктов заменят покупные кремы и пропитки

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Опубликовано: 29.11.2024 11:59 , Обновлено: 29.11.2024

Уход за обувью – это не только способ обеспечить ее безупречный внешний вид, но и гарантия того, что она прослужит дольше. Особенно актуализируется вопрос ухода за обувью в осенне-зимний сезон, когда погодные условия меняются. Дождь, снег или грязь могут быстро испортить даже самую дорогую пару. Кажется, что избежать этого можно, только закупившись специальными средствами, но стоит знать, что пропитать обувь можно и самостоятельно, используя простые ингредиенты, многие из которых наверняка найдутся у вас дома.

Для того чтобы эффективно защитить обувь от влаги и грязи, совсем необязательно тратиться на дорогостоящие спецсредства. Если следовать простым советам и использовать доступные методы, обувь будет оставаться в хорошей форме и радовать своим опрятным внешним видом и качеством круглый год.

[info_b]Пропитку имеет смысл наносить на зимнюю обувь из натуральных материалов. Эти методы не следует применять к некачественной обуви или кроссовкам.[/info_b]

Когда следует пропитывать обувь?

Новая обувь обычно уже обработана пропиткой от производителя. Однако во время использования стоит наблюдать, как капли воды оседают на поверхности материала. Если они начинают впитываться, это признак того, что обувь требует внимания и новой обработки.

Первым делом стоит очистить поверхность обуви от загрязнений, песка и снега. Используйте смоченную водой губку или щетку (в зависимости от материала, из которого изготовлена обувь). Не забудьте помыть подошвы, шнурки и заменить стельки (если необходимо).

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Чем обработать обувь?

Перед обработкой обуви сначала нужно обратить внимание, из какого материала она изготовлена. Для кожи и замши пропитку лучше не применять.

Какие средства нужно применять для кожаной обуви?

Для обуви из кожи нужно использовать средства, предназначенные для кожаных изделий. Обычно это пасты или маслянистые вещества, содержащие пчелиный воск. Наносите препарат на обувь до тех пор, пока она не перестанет впитывать препарат. Особое внимание уделите швам и краям.

Эти вещи очень чувствительны к влаге и, скорее всего, впитают больше гидроизоляционных материалов. После процедуры можно отполировать обувь.

Какие средства подходят для замши, нубука и велюра?

Грубая шкурка имеет пушистую текстуру. Чтобы не потерять его, выбирайте спрей-препараты для пропитки. Распылите средство с расстояния около 15 см и подождите, пока оно впитается.

Обувь с мембраной GORE-TEX

Обувь с мембраной GORE-TEX следует пропитывать средствами, предназначенными для этого типа материала. Обычно это спреи или инструменты с губкой для равномерного распределения средства.

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Эти домашние пропитки защитят обувь не хуже покупных

Для обработки обуви можно использовать и домашние средства. Это не только хороший способ сэкономить бюджет, но и возможность уменьшить количество химикатов.

Так, вы можете использовать для обработки кожаной обуви вазелин, глицерин, оливковое или касторовое масло .

Еще один проверенный народный способ — смазать обувь кусочком свиного несоленого сала. Этот трюк поможет защитить обувь от воздействия воды, а в мороз сало сработает как смягчающее средство.

Желаемый эффект можно получить и при натирании обуви свечой из пчелиного воска . Также можно использовать обычную белую свечу: после того, как свеча догорит, на обувь можно нанести тонкий слой воска, главное, чтобы свеча не содержала никаких добавок. Не забудьте высушить обувь сушилкой, чтобы воск лучше впитался.

[info_b]Для защиты обуви можно воспользоваться “бабушкиным” способом и приготовить водоотталкивающее средство из трех ингредиентов. Растопите на водяной бане пчелиный воск, добавьте скипидар и касторовое масло. Полученную мазь тщательно вотрите в обувь — долговременный блеск и защита от воды гарантированы.[/info_b]

Для пропитки и чистки можно использовать банановую кожуру . Она прекрасно очищает обувь, придавая ей блеск, и помогает заделать мелкие трещины.

Возьмите банановую кожуру и натрите её внутренней стороной свою обувь. После этого возьмите чистую хлопчатобумажную ткань и аккуратно уберите остатки кожуры с поверхности.

Обработанную обувь сразу не надевайте. Дайте коже полностью высохнуть после процедуры. Банан подходит и для пропитки замшевой обуви.

Также обувь можно почистить половинкой сырого картофеля или тканью, смоченной в молоке. Эти методы особенно хорошо подходят для светлой кожаной обуви.

Смешайте молоко с этим ингредиентом и почистите белую обувь. Эффект увидите через несколько минут

Есть простые способы вернуть свежий вид обуви из замша. Например, если чёрная замшевая обувь потеряла цвет, то эти места можно подкрасить чёрной копировальной бумагой.

Если замша залоснилась, то её можно почистить смоченной в воде тряпкой. Сильно загрязнённая замшевая обувь хорошо очищается мыльной водой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта .

А белую замшу можно эффективно почистить смесью из стакана тёплой воды с добавлением перекиси водорода и нашатырного спирта (по чайной ложке).

Также загрязнения с замши можно убрать при помощи чёрствого хлеба . Про этот необычный лайфхак и ещё 5 трюков писали по ссылке ниже.

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