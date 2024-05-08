Смешайте молоко с этим ингредиентом и почистите белую обувь. Эффект увидите через несколько минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.05.2024 12:02 , Обновлено: 08.05.2024

Как почистить белую обувь? Они выглядят красиво и сочетаются со многими стилями, но быстро пачкаются. Вместо того чтобы тратить деньги на специализированные средства, попробуйте этот домашний способ. Он дешевый и такой же эффективный.

Тот, кто носит белую обувь, знает, что она быстро теряет свою привлекательность. Если не чистить кроссовки или ботинки регулярно, они становятся серыми, желтеют, а на их поверхности появляются грязные пятна. Как почистить белую обувь, чтобы она выглядела как новая.

К сожалению, не всю обувь можно закинуть в стиральную машину. Это короткий путь к их порче - подошва может отклеиться от верха, цвета могут обесцветиться, а стелька - сжаться. Лучше не бросать в стиральную машину обувь, украшенную бусинами или шипами, сделанную из замши или кожи, а также клееную обувь.

Эксперты рассказали, почему нельзя снимать обувь в самолёте, и что будет, если надеть пижаму

Если вы задаетесь вопросом, как почистить белую обувь, попробуйте применить трюк с молоком и… лимоном. Это проверенный бабушкин способ борьбы с трудными пятнами. Все, что вам нужно сделать, - это смешать немного молока и лимонного сока, затем смочить в растворе губку и нанести на загрязнение. Оставьте на несколько минут, а затем смойте остатки. Вот и все! Ваша обувь будет выглядеть как новая.

Как почистить белую обувь пищевой содой?

Еще один проверенный патент - пищевая сода. Просто смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с небольшим количеством воды. Смесь должна быть густой и иметь консистенцию пасты, которую вы наносите на загрязнение и оставляете примерно на 5 минут. По истечении этого времени удалите грязь, промойте обувь и отложите ее в сторону для просушки.

Для чистки белой обуви можно также использовать таблетку для посудомоечной машины, которую растворяют в теплой воде и затем замачивают в ней обувь. Грязь и пятна быстро сойдут, а кроссовки обретут прежний блеск.

Ранее Telegraf.news писал, что многие люди при ходьбе сталкиваются с проблемой — шнурки на обуви постоянно развязываются, как бы сильно их не затягивать. Это может быть не только неудобно, но еще и опасно. Однако, оказывается, есть эффективный способ завязывания шнурков, который обеспечить их надежную фиксацию, независимо от того, какую обувь вы носите — ботинки, сапоги или кроссовки.

Как завязать обувь, чтобы шнурки не развязывались? Простой трюк, о котором мало кто знает