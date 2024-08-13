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Что делать, если обувь оказалась тесной? Эти простые лайфхаки не позволят стереть ноги

Что делать, если обувь оказалась тесной? Эти простые лайфхаки не позволят стереть ноги
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Выбирая обувь в магазине, понять, насколько удобной она будет в носке, удаётся далеко не сразу. Иногда случается, что после покупки процесс ношения новых туфель сопровождается появлением болезненных мозолей. Перспектива стереть ноги в кровь едва ли может кого-то обрадовать, особенно когда впереди предстоит важное мероприятие. Однако существуют проверенные способы растянуть обувь в домашних условиях. Рассказываем, как это можно сделать.

Как растянуть обувь в домашних условиях?

Наверняка каждый сталкивался хотя бы с одной парой неудобной обуви в жизни. Иногда такое происходит из-за невозможности понять, насколько обувь удобна в магазине. А случается, что на такое покупатели идут сознательно, ведь найденная обувь идеально дополняет задуманный образ. Когда обувь куплена, а менять или покупать другую обувь возможности нет, можно предпринять меры, которые помогут растянуть её и избежать появления мозолей.

Лучше всего с этой задачей справляются проверенные и отработанные годами методы. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Способ с применением фена

Растянуть обувь быстро и эффективно можно, прибегнув к использованию фена и носков. Прежде чем надеть неудобную пару обуви, просто натяните на ноги толстые носки. Затем, чтобы ускорить растяжение обуви, воспользуйтесь феном.

Воздействие тепла сделает материал более податливым и восприимчивым к деформации, что позволит быстрее растянуть материал из которого сделана обувь до приемлемого размера.

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Способ с применением мокрых носков

Также хорошо зарекомендовал себя способ с применением мокрых носков. Просто наденьте нужные туфли на ноги в мокрых носках и ходите по дому некоторое время. Влажные носки помогут эффективно растянуть обувь, приблизив её к желанному размеру. Если вы располагаете колодками для обуви, то можете использовать их и мокрые носки, чтобы растянуть обувь.

[info_b]В борьбе с неудобной обувью могут оказаться полезными и магазинные средства для растягивания обуви, а также подпяточники и вкладыши для обуви, существенно влияющие на комфорт ношения.[/info_b]

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Способ с применением морозилки и пакетов с водой

Если у вас в запасе есть время, а носить мокрые носки с обувью желания нет, то можно прибегнуть к ещё одному проверенному способу с растягиванием обуви. Для этого вам понадобятся пакеты с водой и морозилка.

Просто положите в обувь плотно закрытые пакеты с водой и поместите их в морозильную камеру до тех пор, пока вода не замерзнет.

В процессе замерзания вода увеличится в объеме и, мягко растягивая материал, адаптируется к форме обуви. Останется только вынуть обувь из морозилки. Делать это стоит непосредственно перед тем, как надеть обувь, благодаря чему остывшая обувь будет хорошо прилегать к ноге и не будет тесной.

К слову, существуют и другие способы растягивания обуви, которые хорошо себя зарекомендовали.

Так, например, вы можете растянуть туфли с помощью газет или водяного пара. Ранее Telegraf.news писал подробно о том, как это сделать.

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