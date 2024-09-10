Как почистить замшу с помощью хлеба? Нашли 6 способов удалить пятна с обуви даже светлых оттенков

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Опубликовано: 10.09.2024 11:14 , Обновлено: 10.09.2024

Не смотря на красивый и изысканный вид замшевой обуви многие предпочитают её сторониться, отдавая предпочтение другим материалам. Во многом это связано с бытующим предубеждение о том, что замшу очень тяжело очистить. Однако стоит взять несколько трюков на вооружение и такая обувь больше не будет причиной расстройства. Рассказываем, как почистить обувь из замши при помощи хлеба, мицеллярной воды, уксуса и не только.

Как и любой другой материал, замша требует к себе определённого подхода. Зная, как с ней обходиться, вы наверняка избежите больших проблем в её носке.

Так, например, если вы вступили в замшевой обуви в грязную лужу, не стоит её мыть с мылом в попытках оттереть загрязнение. Лучше дайте обуви подсохнуть.

При этом не сушите обувь под прямыми солнечными лучами или при высоких температурах. Это может привести к еще большему повреждению материала.

Очищать грязь с замшевой обуви следует, когда она уже сухая . Иначе в процессе чистки можно только ещё больше втереть в материал грязь.

Существуют также небольшие трюки, которые вы можете применить для очистки замшевой обуви. Для этого нужно прибегнуть к нескольким средствам и продуктам, которые наверняка найдутся в каждом доме.

Уксус и спирт

Белый уксус часто считают чудодейственным средством от пятен и поверхностных загрязнений. Уникальный кислотный состав уксуса идеально подходит для удаления пятен.

Разбавьте чайную ложку уксуса в 200 мл воды. Приготовленный раство нанесите на губку и круговыми движениями ототрите загрязнение.

Ещё одно доступное чистящее средство с аналогичным эффектом - спирт. Просто смочите ткань или губку спиртом и аккуратно промокните пятно.

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Молоко и пищевая сода

Сода отлично подходит для чистки различных поверхностей, в том числе и замши. В содружестве с молоком и нашатырным спиртом она поможет эффективно убрать загрязнение с обуви.

На 1 стакан молока добавьте 5 капель нашатырного спирта и одну чайную ложку пищевой соды. Далее нанесите полученный состав на грязные участки замши и оставьте на 30 минут. Способ работает даже без нашатыря.

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Мицеллярная вода

Это средство присутствует практически в каждой косметичке современной женщины и также может помочь эффективно убрать грязь с поверхности замши. Действуйте также, как и в случае со спиртом и уксусом. Просто смочите спонжик и протрите место загрязнения.

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Жидкое мыло и нашатырный спирт

Этот способ очистит грязь с замши даже светлых тонов. Для этого приготовьте раствор из жидкого мыла, нашатырного спирта и воды. Смочите губку и потрите места загрязнений. После этого вытрите влажные места сухой тряпкой и дайте обуви просохнуть

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Очистка при помощи чёрствого хлеба

Это кажется удивительным и непостижимым, но при помощи кусочка чёрствого хлеба также можно очистить загрязнения с замши. Пошлифуйте место загрязнения кусочком сухого хлеба, и грязь сойдёт вместе с крошками.

[info_b]Не пренебрегайте правилами ухода за замшевой обувью. Хорошим решением будет приобретение специальной водоотталкивающей пропитки, а также силиконовой щеточки для замша. Этих простых средств будет достаточно для эффективного ухода, который позволит обуви выглядеть приглядно даже спустя долгое время.[/info_b]

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