Как легко убрать складки с обуви? Понадобятся лишь 2 обычных бытовых предмета

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Опубликовано: 20.05.2024 12:03 , Обновлено: 20.05.2024

Часто бывает так, что спустя недолгое время после покупки обувь выглядит не лучшим образом. Уже через несколько носок на них появляются некрасивые складки, которые впоследствии могут стать причиной появления трещин на материале в этих местах. Можно ли с этим справиться? Оказывается, существует несколько эффективных методов решения этой проблемы.

Хотя складки на обуви нормальное явление в процессе эксплуатации, для большинства они являются неприглядной проблемой. Особенно заметны они, например, на белых кроссовках, так как четко выделяются на материале. Как предотвратить? И как избавиться, если проблема все же появилась?

Как не допустить образование складок?

Чтобы предотвратить появление складок на обуви, прежде всего нужно понять, как они возникают. Просто внеся несколько изменений в их использование и хранение, некрасивые складки останутся в прошлом. Самое главное - избегать любого положения стопы, при котором могут образовываться складки, например, стоять на носках. Это защитит переднюю часть обуви от повреждений.

Задняя часть обычно трескается из-за из-за неправильного надевания обуви, поэтому лучше всего использовать для этого специальную ложку.

Когда вы хотите хранить обувь в шкафу, сначала почистите ее, высушите, положите в картонную коробку и положите в нее колодки. Так они сохранят свою форму и будут готовы к следующему сезону.

Как избавиться от складок на обуви? Достаточно 2 обычных бытовых предметов

Если на вашей обуви появились некрасивые складки, еще не все потеряно. Вы можете быстро справиться с проблемой, если у вас под рукой есть один из двух бытовых приборов.

Положите влажную хлопчатобумажную ткань на складку на обуви и приложите к ней нагретый утюг. Проглаживайте круговыми движениями в течение нескольких секунд, и через некоторое время обувь будет как новая. Аналогичную процедуру можно проделать и с феном. Плотно набейте обувь носками и установите фен на средний нагрев. Держите поток воздуха на расстоянии около 20 см от обуви, и через 2-3 минуты перегибы должны исчезнуть.

Важно! Перед этим стоит помыть обувь, так как под воздействием температуры вы можете загнать грязь в материал, и тогда она станет устойчивой к удалению.

Ранее Telegraf.news писал, как почистить белую обувь? Она выглядит красиво и сочетается со многими стилями, но быстро пачкаются. Вместо того чтобы тратить деньги на специализированные средства, попробуйте этот домашний способ. Он дешевый и такой же эффективный.

Смешайте молоко с этим ингредиентом и почистите белую обувь. Эффект увидите через несколько минут