Как отбелить пожелтевшие кроссовки? Эти средства из кухонного шкафчика заставят их выглядеть как новые

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Опубликовано: 19.06.2024 14:33 , Обновлено: 18.07.2024

Многие любят носить белые кроссовки летом, ведь их можно удачно сочетать как с шортами, так и с платьями. Этот вид обуви универсален и уже много лет не выходит из моды, позволяя придать нотки стиля любому образу. Но что делать, если белые кроссовки после стирки пожелтели? Воспользуйтесь лайфхаками с применением этих домашних средств. С помощью них вы сможете вернуть кроссовкам белоснежный вид.

Каждому хочется, чтобы кроссовки cлужили долго и сохраняли свой белоснежный вид. К сожалению, иногда случается так, что они желтеют. Чаще всего это происходит из-за ошибок, допущенных при стирке или сушке обуви. Но не спешите избавляться от пожелтевшей обуви. Удалить неприглядные пятна могут помочь средства из кухонного шкафа.

Белые кроссовки пожелтели? Не делайте этих ошибок снова

Белые кроссовки желтеют от влаги, пота и даже некоторых косметических средств. Также причиной пожелтения часто является неправильное хранение обуви, плохой уход или полное намокание кроссовок. Например, под дождём.

Кроссовки также могут пожелтеть сразу после стирки. Это может указывать на жёсткую воду либо плохо смытое моющее средство.

Желтые пятна могут появиться даже при сушке обуви, когда на нее попадает прямой солнечный свет. Сильные ультрафиолетовые лучи заставляют белый материал желтеть, и в такой ситуации бороться с желтизной особенно сложно. Поэтому сушить обувь лучше в тени.

Лучше всего сушить белые кроссовки в проветриваемом помещении и дать им высохнуть при комнатной температуре. Также не рекомендуется ускорять процесс сушки феном или обогревателем.

Как избавиться от желтых пятен с белых кроссовок? Используйте кухонные средства

Если вы допустили ошибки при стирке или сушке кроссовок и появились желтые пятна, стоит почистить их средствами из кухонного шкафа.

Например, вы можете сделать чистящую пасту с небольшим количеством воды и пищевой соды, которая известна своими отбеливающими свойствами.

Если вы хотите добиться лучшего очищающего эффекта, замените воду мылом для посуды, уксусом или перекисью водорода. Нанесите эту пасту на белые кроссовки, тщательно вымойте их, а затем как следует высушите. Вместо пищевой соды можно использовать другие средства, которые отбелят пожелтевшие кроссовки.

Речь идет о белой зубной пасте, хозяйственном мыле, детской присыпке с тальком или обычном картофельном крахмале .

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