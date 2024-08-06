Эти 4 продукта сделают постельное бельё белоснежным, как после химчистки. Что добавить во время стирки?

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Опубликовано: 06.08.2024 12:43 , Обновлено: 06.08.2024

Ничто не добавляет столько элегантности и свежести спальне, сколько белоснежное постельное белье. Тем не менее поддержание его в идеальной чистоте может быть сложной задачей. Простыня, наволочки и пододеяльник ежедневно подвергаются воздействию пота, пыли и даже косметических средств, что в скором времени приводит к пожелтению и тусклости. К счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут вам постирать постельное белье так, чтобы оно всегда выглядело свежим и белоснежным, как после химчистки.

Как стирать постельное белье, чтобы оно оставалось белым?

Секрет белоснежного постельного белья кроется не только в выбранных средствах для стирки, но и в том как вы его стираете.

Предварительное замачивание. Прежде всего, перед тем, как закинуть постельное белье в стиральную машину, его стоит замочить. Сделать это можно в ванне или большой миске. Добавьте в воду немного стирального порошка или пищевой соды и оставьте простыни на несколько часов, желательно на ночь. Предварительное замачивание способствует растворению жира и других загрязнений, которые скопились в ткани.

Прежде всего, перед тем, как закинуть постельное белье в стиральную машину, его стоит замочить. Сделать это можно в ванне или большой миске. Добавьте в воду немного стирального порошка или пищевой соды и оставьте простыни на несколько часов, желательно на ночь. Предварительное замачивание способствует растворению жира и других загрязнений, которые скопились в ткани. Регулярная стирка. Чтобы загрязнения не въедались в ткань очень сильно следует регулярно стирать постельное бельё. Лучше всего делать это раз в две недели. Регулярная стирка поможет удалить грязь до того, как она проникнет глубоко в ткань и вызовет потерю цвета.

Чтобы загрязнения не въедались в ткань очень сильно следует регулярно стирать постельное бельё. Лучше всего делать это раз в две недели. Регулярная стирка поможет удалить грязь до того, как она проникнет глубоко в ткань и вызовет потерю цвета. “Свободный” барабан. При стирке постельного белья следите за тем, чтобы стиральная машина не была перегружена. Стирка слишком большого количества постельного белья за один раз может привести к неравномерной чистке и оседанию остатков моющего средства на ткани. Оставьте в барабане достаточно места, чтобы вода и моющее средство могли свободно циркулировать, и тщательно очищать наволочки, пододеяльник и простыню. Следите также за вещами, которые стираете вместе с бельём. Они должны должны быть из той же ткани и того же цвета.

При стирке постельного белья следите за тем, чтобы стиральная машина не была перегружена. Стирка слишком большого количества постельного белья за один раз может привести к неравномерной чистке и оседанию остатков моющего средства на ткани. Оставьте в барабане достаточно места, чтобы вода и моющее средство могли свободно циркулировать, и тщательно очищать наволочки, пододеяльник и простыню. Следите также за вещами, которые стираете вместе с бельём. Они должны должны быть из той же ткани и того же цвета. Стирка при более высокой температуре. Чтобы эффективно удалить всю грязь и бактерии белое постельное белье лучше всего стирать при более высокой температуре. Обычно достаточно 60°C, но проверьте маркировку на этикетке, чтобы убедиться, что ткань выдержит такую температуру. Стирка горячей водой не только повышает эффективность очистки, но и помогает сохранить ткани идеально белыми.

[info_b]К слову, при машинной стирке белого постельного белья немаловажное значение имеет и чистота барабана стиральной машины. Из-за множественных стирок на нём со временем скапливается грязь, которую необходимо очищать посредством пустой стирки при высокой температуре с моющим средством, например, с кислородным отбеливателем. Для очистки барабана также можно использовать уксус и соду.[/info_b]

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Чем стирать белое постельное белье?

Ключевым элементом стирки белого постельного белья является выбор правильного моющего средства.

Убедитесь, что вы используете продукт, предназначенный для белых тканей, желательно с добавлением оптического отбеливателя.

Избегайте использования моющих средств с красителями и ароматизаторами, которые могут оседать на ткани и привести к её потускнению.

Если ваше постельное белье особенно жёлтого цвета или на нём есть пятна, которые трудно удалить, вы можете использовать специализированные отбеливающие средства, доступные в магазинах. Убедитесь, что они безопасны для тканей, и всегда следуйте инструкциям на упаковке.

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Домашние средства для стирки белого постельного белья

Для того чтобы эффективно поддерживать чистоту свежесть и должный внешний вид постельного белья можно прибегнуть к использованию эффективных домашних средств, которые можно найти практически на каждой кухне.

Пищевая сода

Это универсальное чистящее средство, которое также отлично подходит для отбеливания постельного белья. Добавьте полстакана пищевой соды в барабан стиральной машины вместе с моющим средством. Пищевая сода поможет удалить пятна и нейтрализует запахи, вернув свежесть и белизну постельному белью.

Уксус

Ещё одно натуральное средство, которое действует как отбеливатель и кондиционер для белья. Добавьте полстакана уксуса в барабан при стирке. Уксус не только отбелит постельное белье, но и удалит остатки моющего средства, которые могут привести к серому цвету тканей. После стирки запах уксуса будет проветриваться, оставляя постельное бельё свежим и мягким. Также в него можно добавить 2-3 капли любимого эфирного масла.

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Лимонный сок

Сок лимона также обладает природными отбеливающими и освежающими свойствами. Перед стиркой налейте в стиральную машину полстакана лимонного сока вместе с моющим средством или замочите постельное белье в воде с лимонным соком. Кислый pH лимона поможет удалить пятна и вернёт постельному белью его естественную белизну.

Крахмал

Также вы можете прибегнуть к бабушкиному способу с добавлением крахмала, чтобы придать белью отбеливающий эффект и улучшить его внешний вид. Замочите постельный комплект в тёплой воде с несколькими столовыми ложками разрыхлителя на несколько часов или на ночь. Затем постирайте бельё как обычно. Крахмал поможет удалить стойкие пятна и вернуть белоснежный цвет тканям.

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Как правильно сушить белое постельное белье?

Сушить бельё лучше всего на открытом воздухе или расправить его на сушилке. Это обеспечит равномерное высыхание материала и вы избежите неприятного затхлого запаха. Также неплохо сушить на солнце. Это также может помочь сохранить его белым.

Ультрафиолетовые лучи солнца действуют как естественный отбеливатель, осветляя ткань. Если у вас есть возможность, повесьте бельё на улицу сушиться на солнце. Избегайте прямого контакта ткани с металлическими частями сушилки, которые могут привести к появлению пятен ржавчины.

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