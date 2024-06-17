Как легко отмыть тональник с одежды? Этот продукт с кухни поможет за считанные минуты

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Опубликовано: 17.06.2024 13:14 , Обновлено: 17.06.2024

Пятно от тонального крема - одно из самых стойких пятен, особенно если не заметить его сразу и дать ему высохнуть и застыть. К счастью, с помощью простых домашних средств можно легко спасти испачканную одежду. Рассказываем, чем вывести пятно.

Удаление пятен от тональной основы, особенно засохших, часто кажется сложной задачей. Однако их можно легко и быстро отстирать, используя проверенные домашние средства. Таким образом, вам не придется расставаться с любимой одеждой, а от пятна тонального крема не останется и следа.

Средство для снятия макияжа

Эта жидкость отлично справляется с удалением тонального крема с лица, поэтому она не менее хорошо справится и с удалением его с блузки.

Все, что вам нужно сделать, это налить немного жидкости на вату и приложить ее к ткани на некоторое время. Держите так 2-3 минуты, не растирая вещь. Только по истечении этого времени возьмите другой ватный тампон, смочите его в жидкости и слегка протрите ткань.

В завершение постирайте вещь в соответствии с инструкциями производителя.

[info_b]Избегайте жирных средств для снятия макияжа, которые могут оставить дополнительные пятна.[/info_b]

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Жидкость для мытья посуды

Она отлично справится с удалением свежих пятен тонального крема. Все, что нужно сделать, это нанести немного жидкости на пятно и энергично потереть. Затем постирайте вещь в стиральной машине.

Если пятно уже засохло, лучше всего замочить одежду в холодной воде с добавлением жидкости для мытья посуды.

Пищевая сода

Отличным способом также является нанесение небольшого количества пищевой соды на влажную ткань. Аккуратно потрите пятно и прополоскайте одежду в воде. Это позволит легко и эффективно удалить грязь с вещей.

Как отстирать тональник с мылом?

Хорошей новостью является и то, что для удаления пятен от тонального крема достаточно обычного хозяйственного мыла. Нужно лишь намочить ткань, аккуратно втереть немного средства в пятно и энергично потереть, чтобы избавиться от проблемы.

Если этого недостаточно, можно замочить вещь в теплой воде с хозяйственным мылом и оставить на 45-50 минут.

Еще один вариант - попробовать специальное пятновыводящее мыло, которое можно приобрести во многих магазинах.

Ранее Телеграф писал, что пятна от клубники тоже можно удалить без особых усилий, если знать, как это сделать. Вам не придется использовать химические средства, чтобы избавиться от ягодных следов. Достаточно воспользоваться старым проверенным методом, чтобы вывести пятно и снова получить идеально чистую вещь.

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