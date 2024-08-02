Как легко отстирать желтые пятна от пота за 15 минут? Смешайте это натуральное средство с водой 1:1

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Опубликовано: 02.08.2024 11:38 , Обновлено: 02.08.2024

Желтые пятна на одежде могут доставить немало хлопот, так как при стирке обычным методом их трудно вывести. Однако вам не придется выбрасывать вещи, так как есть натуральный способ вернуть белизну. Не нужно покупать специальные моющие средства. Понадобится лишь одна жидкость с кухни, которую необходимо смешать с водой.

Как быстро нужно постирать вещь?

Основной и наиболее распространенной причиной появления желтых пятен под мышками является пот, выделяемый организмом для терморегуляции. В этом нет ничего удивительного, и проблема пятен не является признаком того, что вы плохо соблюдаете личную гигиену.

Если вы хотите использовать домашние средства для отбеливания одежды, то помните, что реагировать нужно быстро. Чем свежее пятно от пота, тем легче его вывести.

[info_b]Если вы имеете дело со старыми и засохшими пятнами, процедура очистки потребует больше усилий. В таких случаях вещь может быть пригодна только для домашнего использования или для переработки в тряпки. Поэтому не стоит медлить.[/info_b]

Никогда не стирайте одежду с пятнами от пота таким способом

Прежде чем мы перейдем к домашним средствам отбеливания пятен, важно проанализировать ошибки, которые можно допустить в этом деле. Они приведут к тому, что вы еще больше увековечите обезображивающие пятна, будь то под мышками или, возможно, на воротнике рубашки.

Вы уже знаете, что действовать нужно незамедлительно. Что дальше?

Ни в коем случае не кладите одежду в стиральную машину на высокую температуру. Не пользуйтесь утюгом.

Это только закрепит пятна пота на вашей одежде.

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Какое средство легко удалит желтые пятна на одежде?

Большинство домашних средств от пятен пота предназначены для белой одежды, на которой загрязнения наиболее заметны. Но что делать, если проблема возникла на цветной одежде? Конечно, не стоит ее портить.

От пятен пота поможет уксус! Это универсальное средство, которое безопасно для тканей - нет риска обесцвечивания или повреждения.

Просто смешайте уксус с водой в соотношении 1:1, смочите в смеси чистую ткань и нанесите прямо на пятно. Оставьте на 15 минут, а затем постирайте в соответствии с инструкциями производителя. Вы увидите результат сразу же после завершения цикла.

[info_b]Литровая бутылка 9% спиртового уксуса в белорусских магазинах стоит около 2 рублей. [/info_b]

А как отстирать пятна с помощью соды?

Отбеливающие свойства пищевой соды также пригодятся вам для возвращения свежего вида белой одежде. Смешайте ее с водой в пропорции 3:1, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее на испачканный участок и оставьте минимум на час. По истечении этого времени аккуратно сотрите пасту и постирайте вещь в стиральной машине, как обычно.

[info_b]Сода — еще более дешевое средство, чем уксус. Пачку 500 г можно приобрести примерно за 1,40 BYN. [/info_b]

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Еще один натуральный отбеливатель одежды

Вы можете даже не подозревать, что у вас под рукой есть натуральный отбеливатель для ткани. Речь идет о самом обычном лимоне. Сок цитрусовых обладает осветляющими свойствами, поэтому он отлично подходит для удаления желтых пятен с белой одежды.

Смешайте пять столовых ложек лимонного сока с равным количеством кипяченой охлажденной воды. Налейте прямо на пятно или нанесите с помощью мягкой ткани, аккуратно втирая в ткань. Оставьте на 15 минут, затем постирайте. Пятно исчезнет.

[info_b]Лимоны в Беларуси можно найти примерно за 5-6 рублей за килограмм. Таким образом один лимон весом в 100 гр обойдется в 50-60 копеек. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что черничный сезон практически всегда ознаменовывается появлением ягодных пятен на одежде. Сок черники въедается в ткань настолько, что иногда кажется, что вещь окончательно и бесповоротно испорчена. Однако не спешите отчаиваться, пока не попробуете несколько проверенных лайфхаков. Часто для того, чтобы избавиться от пятен этой ягоды, достаточно нескольких средств, которые уже есть дома.

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