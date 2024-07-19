Как вывести пятна от черники? Эти бабушкины способы справятся даже со старыми загрязнениями

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Опубликовано: 19.07.2024 09:22 , Обновлено: 19.07.2024

Черничный сезон практически всегда ознаменовывается появлением ягодных пятен на одежде. Сок черники въедается в ткань настолько, что иногда кажется, что вещь окончательно и бесповоротно испорчена. Однако не спешите отчаиваться, пока не попробуете несколько проверенных лайфхаков. Часто для того, чтобы избавиться от пятен этой ягоды, достаточно нескольких средств, которые уже есть дома.

Немногие знают, но пятна от черники можно удалить домашними средствами, которыми пользовались ещё наши бабушки.

В их числе уксус, лимонная кислота, сода и не только. Как следует использовать эти средства, чтобы не повредить ткань и в то же время удалить загрязнения? Попробуйте воспользоваться этими рекомендациями. Чаще всего для удаления даже стойких пятен достаточно их.

Домашние средства от пятен от черники

Свежие пятна от черники можно легко удалить домашними средствами. Однако действовать необходимо быстро и приступить к борьбе с пятном, пока оно свежее. Прежде всего, не пытайтесь тереть ткань – это только приведёт к тому, что ягодный сок проникнет ещё глубже в структуру ткани и его будет сложнее удалить.

[info_b]Приведённые способы, могут пагубно влиять на некоторые виды деликатных тканей. Например, такие как шерсть, шелк, кашемир и кружево. Прежде чем воспользоваться такими средствами очистки, протестируйте средство на незаметном участке одежды.[/info_b]

Лимонная кислота

Эффективный и проверенный способ вывести пятна от черники – замочить грязную одежду в растворе лимонной кислоты. Налейте в миску теплую воду и растворите в ней большую упаковку лимонной кислоты. Погрузите грязную одежду в раствор и оставьте на час.

Если по прошествии часа пятно все ещё заметно, продлите время замачивания. Вы даже можете оставить её на ночь. По истечении этого времени промойте одежду и постирайте ее как обычно. На одежде не должно оставаться никаких следов черники.

Уксус

Пятна от черники также можно удалить, замочив грязную одежду в растворе уксуса. В случае свежих пятен просто приготовьте раствор в пропорциях 1:2 (одна часть уксуса на две части воды).

Засохшие пятна от черники следует замочить раствором 1:1. Замочите одежду в большой миске и оставьте в растворе примерно на 2 часа. По истечении этого времени прополощите, бросьте в стиральную машину и постирайте при температуре 40 градусов.

Лимонный сок

Лимонный сок хорошо поможет удалить отдельные пятна, особенно если вы не хотите или не можете стирать всю одежду.

Обильно смочите ватный диск лимонным соком и протрите пятно с обеих сторон ткани. В конце промойте под прохладной проточной водой. Легче всего удалить свежие загрязнения, поэтому смывайте пятно от черники, как только заметите его.

Новость Телеграф

Как вывести старые пятна с черники?

Иногда случается, что отмыть пятно сразу нет возможности либо загрязнение обнаруживается уже тогда, когда полностью высохло на ткани. В этом случае ситуация усложняется.

Иногда после стирки в стиральной машине можно обнаружить, что пятно стало ещё более стойким и основательно закрепилось на ткани. К счастью, существует множество эффективных решений для борьбы с с такими загрязнениями.

Вы можете эффективно очистить белые ткани, испачканные черникой, с помощью самодельной пасты из пищевой соды.

Добавьте в пищевую соду воды, пока она та превратится в густую пасту, затем нанесите её на пятно. Через несколько минут налейте на пятно немного уксуса. Сочетание пищевой соды и уксуса вызовет реакцию, которая поможет разрушить частицы пятна. Оставьте на несколько минут, а затем промойте в теплой воде.

Лимон и соль также можно использовать для удаления стойких тёмных пятен. Нанесите небольшое количество лимонного сока прямо на пятно, а затем посыпьте его солью. Оставьте его на несколько часов, желательно на солнце, чтобы естественный отбеливающий эффект лимона успел сработать. Затем постирайте ткань в тёплой воде.

Из этих ингредиентов также можно приготовить пасту. Смешайте соль с лимонным соком, чтобы получилась густая паста, которую затем нанесите на пятно. Аккуратно вотрите пасту в пятно и оставьте примерно на час. Затем постирайте ткань в тёплой воде.

Вы также можете использовать молоко для белых тканей . Замочите в нем пятно на несколько часов, затем прополощите и постирайте как обычно. В некоторых случаях подойдет также жидкость для мытья посуды, которую следует обильно нанести на слегка влажное пятно и оставить примерно на час.

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Как вывести пятна с черники с помощью химических средств

Если пятна от черники обширные, стойкие или их не удалось удалить домашними средствами, то можно прибегнуть к химичеким средствам, чтобы спасти вещь.

Лучше всего подойдут ферментные пятновыводители, кислородные отбеливатели и спреи для удаления пятен.

[info_b]Прежде чем использовать любое из этих средств, убедитесь, что вы можете использовать их с данной тканью и цветом. Всегда стоит протестировать невидимую часть одежды, чтобы убедиться, что она не повредится и не потеряет цвет.[/info_b]

Доступные в магазинах ферментные пятновыводители специально разработаны для удаления сложных органических пятен, например, пятен от ягод. Следуйте инструкциям на упаковке и обратите внимание для каких тканей подходят эти средства, чтобы не испортить вещь.

Кислородные отбеливатели эффективны при удалении пятен черники, обычно не оказывая негативного влияния на цвет ткани. Однако всегда стоит протестировать на невидимой части одежды. Растворите кислородный отбеливатель в воде согласно инструкции на упаковке, затем замочите пятно на несколько часов перед стиркой.

Спреи для удаления пятен, доступные в большинстве магазинов и супермаркетов, также могут быть эффективными. Просто распылите пятно, оставьте на несколько минут и постирайте как обычно.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пятно от тонального крема — одно из самых стойких пятен, особенно если не заметить его сразу и дать ему высохнуть и застыть. К счастью, с помощью простых домашних средств можно легко спасти испачканную одежду. Рассказываем, чем вывести пятно.

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