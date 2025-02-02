Что можно и нужно чистить лимоном? Эксперты назвали 5 вещей

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Опубликовано: 02.02.2025 10:00 , Обновлено: 31.01.2025

Лимон - цитрус, сок и цедра которого находит широкое применение в кулинарии. Однако вам наверняка приходилось слышать и о том, что его можно использовать и для других целей. Telegraf.news собрал 6 способов от экспертов, где лимон можно и нужно применять. Берите на заметку эти эффективные и экологичные трюки.

Лимон обладает множеством полезных свойств, которые могут проявить себя далеко за пределами кулинарии. Сок фрукта отлично убирает запахи, осветляет поверхности и обладает мягким абразивным эффектом. Кислоты, входящие в состав лимона - это лёгкий антисептик, который среди прочего позволяет использовать фрукт для борьбы с бактериями. Зная об этих натуральных трюках с применением лимона вы захотите всегда держать этот фрукт поблизости.

Очистка разделочных досок

Едва ли можно отыскать более экологичное и эффективное средство для мытья разделочных досок, чем лимон. Этот метод порекомендовала эксперт клининговой компании Avanti Green Eco Cleaning Моника Тахер.

“Лимоны — отличный вариант для чистки разделочных досок. Вы можете использовать его для дезинфекции и удаления пятен с разделочных досок. Если вы хотите отчистить их действительно хорошо, добавьте немного соли перед тем, как тереть», - рассказала она изданию Real Simple.

Причём использовать его можно для досок из любого материала, будь то дерево, пластик либо керамика.

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Удаление известкового налёта

По словам Моники Тахер, лимонный сок отлично справляется со следами известкового налёта на поверхности сантехники, душевой кабинки и лейки. Опрыскайте загрязнённые поверхности соком фрукта, оставьте на несколько минут, затем смойте.

Лимон идеально подойдёт для устранения пятен на сантехнике как из хрома, так и матовых смесителях.

А ещё с его помощью можно удалить накипь в чайнике. Фрукты содержат лимонную кислоту, однако их может понадобиться от 1 до 3 штук в зависимости от степени загрязнения чайника. Просто нарежьте лимоны дольками и вскипятите с водой в чайнике. Дайте настояться около 1,5–2 часов, после чего слейте воду, сполосните и вскипятите чистую воду ещё раз.

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Очистка микроволновки

Вернуть свежесть и чистоту микроволновке также поможет лимон, рассказала эксперт. Наполните миску водой и несколькими дольками фрукта (можно влить просто лимонный сок) и поставьте в микроволновку на пару минут.

Под воздействием тепла и испарений сока и воды грязь размягчится и её будет легче удалить. Чтобы усилить дезинфицирующий эффект можно добавить к нему уксус.

Не забудьте протереть всё бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры, когда закончите.

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Окна и зеркала

Лимонный сок в купе с толикой ручного труда эффективно удалят разводы на стёклах и зеркалах. Моника Тахер посоветовала просто смешать лимонный сок с водой в ёмкости с пульверизатором и пользоваться как обычным средством для мытья стёкол.

Межплиточные швы

Пожелтевшая затирка на кухонном фартуке либо в ванной также не будет проблемой, если применить лимон. Смешайте немного лимонного сока с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите смесь и межплиточные швы и подождите несколько минут. Далее вы можете потереть нужные места старой зубной щёткой, чтобы отмыть все пятна, после чего можно ополоснуть поверхность.

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Решетки для гриля и духовка

Если решетки для гриля стали выглядеть неважно, то и здесь стоит обратиться за помощью к лимону. После того как вы закончите готовить, пока гриль еще горячий, наденьте лимон на длинную вилку (лучше всего подойдет вилка для барбекю или гриля) и потрите разрезанными фруктами горячую решетку. Загрязнения будут эффективно сходить. Делайте так, после каждого применения и решётки будут выглядеть чистыми и блестящими.

Также при помощи лимона можно вымыть и духовку. Поставьте в неё форму или противень с водой и ломтиками лимона.

Разогрейте духовку до 180 градусов и держите лимоны с водой в ней около часа. По истечении этого времени выключите духовку. Пар, исходящий от водяной бани с лимонами, размягчит все загрязнения внутри устройства, после чего вам останется просто протереть его. .

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