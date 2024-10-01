Как отмыть духовку от старого нагара без усилий? Эти 3 продукта заменят дорогую химию

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Опубликовано: 01.10.2024 11:28 , Обновлено: 01.10.2024

Размышления о том, как сделать духовку чистой, могут привести некоторых хозяек в ужас. Ведь чаще всего к этому вопросу возвращаются только спустя многие месяцы пользования. Кажется, что для того, чтобы полностью избавить устройство от пригоревшего жира, придётся приложить уйму усилий и пустить в ход тяжёлую химию. Но не спешите с такими решениями, пока не попробуете несколько простых и безопасных способов. Рассказываем о домашних средствах, которые заставят духовку буквально самоочиститься от загрязнений.

Чистая и сияющая духовка - мечта каждой хозяйки. Но её регулярная очистка представляется мероприятием утомительным и времязатратным. Удалить жир, грязь и остатки пригоревшей пищи с поверхности устройства совсем непросто. Но есть способ, который позволит сделать это буквально за минуты.

Для реализации этого лайфхака вам понадобится вода и лимон. Эти 2 ингредиента заставят грязь сойти с поверхности духовки без усилий. Всё, что вам останется - просто протереть поверхность тряпкой. Этот способ позволяет экологично и без усилий устранить загрязнения, а также эффективно борется с неприятными запахами . Как это работает?

Как очистить духовку с помощью лимона и соды?

Поставьте в духовку форму с водой и ломтиками лимона. Можно просто уложить лимоны в глубокий противень и налить воды.

Разогрейте прибор до 180 градусов и подержите лимоны с водой в плите около часа. По истечении этого времени выключите духовку. Пар, исходящий от водяной бани с лимонами, размягчит все загрязнения в устройстве, после чего вам останется их просто протереть. Способ поможет эффективно очистить не только стенки устройства, но и противни и решётки для гриля.

Также для удаления пятен можно использовать половинку лимона в союзе с содой . Просто посыпьте место загрязнение содой и приложите половинку лимона на 20 минут. Жир растворится, и его останется только протереть его лимоном как губкой.

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Способ очистки с уксусом и содой

Ещё один безопасный и универсальный способ, который можно использовать для эффективной очистки духовки это трюк с применением соды и уксуса .

Для этого приготовьте чистящую пасту, смешав ½ стакана пищевой соды с водой. Распределите пасту по всему дну духовки, боковым стенкам и внутренней стороне стеклянной дверцы духовки, избегая нагревательных элементов. Дайте смеси постоять минимум два часа (можно оставить на ночь).

Затем наполните распылитель водой и уксусом в соотношении 50\50 и распылите его на пищевую соду.

Уксус вступит в реакцию с пищевой содой, заставив ее вспениться. Спустя 30 минут вытрите смесь пищевой соды и уксуса тряпкой.

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