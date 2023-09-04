Зачем привязывать лимон к кухонному крану? Эффект заметите всего спустя пару часов

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Опубликовано: 04.09.2023 12:42 , Обновлено: 05.09.2023

Лимон — это не только полезный фрукт, но и незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Так, один из способов решения популярной бытовой проблемы — привязать желтый плод к водопроводному крану и оставить на пару часов. Звучит странно? Однако, эффект от этой необычной процедуры не заставит себя долго ждать.

Дело в том, что лимон является натуральным чистящим средством. Поэтому он поможет справится с накипью на кухонном кране.

[info_b]Наверняка вы замечали, что на отверстии кухонного крана скапливаются отложения жесткой воды. В результате вода течет плохо. При этом зачастую не помогают даже химические препараты, хотя стоят они не мало. Поэтому стоит попробовать дешевое решение.[/info_b]

Разрежьте фрукт пополам и приложите одну часть к отверстию крана. Так как плод не будет держаться сам по себе, нужно аккуратно обернуть его резинкой, чтобы кислота, содержащаяся в лимоне, смогла растворить грязь.

Оставьте подготовленную таким образом конструкцию на несколько часов или на ночь. Убрав лимон, вы сразу заметите разницу: вода начнет течь без сопротивления.

Что еще поможет от накипи?

При борьбе с накипью на различных поверхностях также стоит использовать уксус, который благодаря своему кислому pH также быстро растворяет неприятный налет. Уксус можно налить на очищаемые поверхности или смочить в нем ватный тампон и поднести его к концу крана. Это даст средству необходимое время для действия и удалит большую часть загрязнений.

Кроме того, пена для бритья — неочевидное, но удивительно эффективное косметическое средство, которое в считанные мгновения удалит неприглядные следы. Достаточно нанести небольшое количество пены на очищаемую поверхность, затем протереть ее салфеткой и оставить примерно на 30 минут. За это время пена начнет разъедать грязь. В завершение смойте ее влажной тряпкой, и ваш смеситель станет выглядеть как новый.

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Лимонный сок в микроволновке

А с помощью лимонного сока вы можете легко почистить микроволновую печь. При его разогреве будет образовываться пар, который удалит весь жир.

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке? Многие будут в шоке от эффекта

А зачем бросать лимон в кастрюлю, когда варите яйца?

Кстати, ранее Телеграф писал, что нарезанный лимон можно бросить в воду, когда варите яйца. Это тоже значительно упростит вам жизнь на кухне.

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