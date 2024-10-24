Не мойте деревянную разделочную доску средством для посуды. Вот какие 4 продукта нужно использовать для их очистки

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Опубликовано: 24.10.2024 10:35 , Обновлено: 24.10.2024

Доска для нарезки продуктов - один из самых эксплуатируемых аксессуаров на кухне. Если не обеспечить ей должный уход, то она довольно быстро потеряет товарный вид. В случае с деревянной доской проблеме загрязнений также сопутствует въевшийся неприятный запах. Кажется, что решить эту проблему можно, воспользовавшись моющим средством, но это худшее из возможных решений. И вот почему.

Поддерживать разделочную доску в надлежащем виде может оказаться задачей не из лёгких. Особенно это касается деревянных досок, которые склонны впитывать много влаги и запахов. Это, в свою очередь, становится питательной средой для бактерий. Может показаться, что решением проблемы могла бы стать замена деревянной доски на пластиковую, но это не так.

Почему деревянная доска - лучшее решение для кухни?

Первая причина, по которой пластиковые разделочные доски проигрывают деревянным, — это микропластик. Дело в том, что во время нарезки продуктов в блюда попадают мелкие частицы пластика, которые могут накапливаться в организме и пагубно влиять на здоровье. Щепки из деревянной доски более нейтральны, чем микропластик, и не несут таких угроз.

Вторая причина — большее количество бактерий на поверхности. В деревянных досках, в отличие от пластиковых, присутствуют природные флавоноиды, которые подавляют рост микробов, хотя их количество может варьироваться в зависимости от вида древесины.

«Чем больше порезов образуется на пластиковой доске, тем больше в них проникает бактерий и тем больше в ваш организм попадает микропластика», — рассказывала химик Александра Франц.

Однако она подчеркнула, что в вопросах эксплуатации деревянных досок стоит придерживаться ряда правил. Во-первых, не стоит забывать, что древесина — очень влаговпитывающий материал. Поэтому не стоит подвергать её долгому воздействию воды, чтобы избежать растрескивания, а также сложных запахов и пятен от цветных продуктов.

Мыть такую доску нужно только руками, посудомойки запрещены. Также за доской необходим соответствующий уход.

Эксперт посоветовал избавиться от пластиковых разделочных досок. Но дело не в бактериях

Как ухаживать за деревянными досками?

Как уже отмечалось ранее, древесина склонна впитывать в себя воду и запахи. Именно поэтому мыть её моющими средствами нельзя. Вредные химические компоненты будут впитываться в поверхность дерева, пагубно сказываясь на здоровье.

Есть гораздо более экологичный и безопасный вариант очистки. Для этого вам стоит присмотреться к лимону, пищевой соде, соли и уксусу.

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Очистка лимоном

Разрежьте лимон пополам и используйте его половинки в качестве чистящих губок для разделочных досок.

Если вы хотите усилить действие лимонного сока, посыпьте его солью или пищевой содой. Оба этих порошка будут выполнять абразивную функцию, и как сама лимонная кислота, обладают бактерицидными и фунгицидными свойствами. Ототрите доску, избавляясь от пятен, промойте её водой и оставьте сушиться.

Новость Телеграф

Очистка уксусом

Уксусная кислота также обладает выраженным антимикробным действием и устраняет запахи. Вместе с пищевой содой уксус может выступить в роли отличного чистящего средства для разделочных досок. Смешайте несколько ложек соды с водой, сделав чистящую пасту. Нанесите её на поверхность доски и слегка потрите. Оставьте соду на поверхности изделия и сбрызните уксусом. Дайте веществам поработать в течение 10 минут, после чего смойте.

[info_b]Чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание, деревянную доску нужно обрабатывать минеральным маслом или специальными маслами для деревянных поверхностей. Оно проникает в поры древесины и защищает её от влаги и повреждений. Проводить такую процедуру следует каждые несколько недель или по мере необходимости.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что споры о том, из какого материала лучше выбрать доску для разделки продуктов, не утихают уже не один год. Деревянные, стеклянные, каменные, пластиковые… Какие из них будут соответствовать критериям удобства и безопасности? О том, чем отличается каждый вид и какому стоит отдать предпочтение, рассказала химик и блогер Александра Франц.

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