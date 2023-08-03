Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке? Многие будут в шоке от эффекта

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Опубликовано: 03.08.2023 12:24 , Обновлено: 17.08.2023

Лимон — это один из самых полезных фруктов, который богат витаминами и минералами. Но его используют не только в кулинарии. Некоторые люди советуют бросать в кастрюлю с яйцами, некоторые чистят им раковины или плитку в ванной. Но зачем лимонный сок разогревают в микроволновке? На самом деле это тоже связано не с кулинарией.

Когда нам нужно что-то быстро разогреть, микроволновая печь незаменима. Однако при частом использовании и отсутствии регулярной чистки засохшие остатки пищи вызывают отвращение.

Но микроволновку можно легко и быстро почистить. При этом не нужно использовать специальные чистящие средства. Стоит воспользоваться домашними и хитрыми способами.

Тут как раз и понадобится лимон, а точнее, его сок. Просто выдавите лимон в воду, и поставьте миску с получившейся жидкостью в микроволновку. Установите ее на максимальную мощность. Таким образом будет образовываться пар, который удалит жир с микроволновой печи.

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Чтобы почистить микроволновку, вы также можете использовать уксус. Тоже смешайте его с водой и поставьте в микроволновку на максимальную программу. В конце просто протрите микроволновку мягкой тканью и проветрите, т. к. уксус имеет довольно интенсивный запах.

Также вам поможет пищевая сода. Растворите две столовые ложки продукта в миске с водой и также включите микроволновую печь на полную мощность. Затем протрите внутреннюю часть тряпкой или бумажным полотенцем.

Как ранее писал Телеграф, в Интернете давно уже пишут, что для избавления от неприятного запаха дома можно просто сварить лимон. Этот совет постоянно всплывает в Сети, и он обезоруживающе прост: разрезаете лимон пополам, отвариваете его в течение 10 минут. Затем ощущаете себя, как на цитрусовой плантации. Мы провели эксперимент.

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