7 небанальных лайфхаков по уходу за домом, где без уксуса никак не обойтись
Уксус – продукт, который имеется на кухне у многих белорусов. Продукт используется для маринования и переправления блюд. Однако не все знают, что это ещё и универсальное и экологичное чистящее средство. При умелом использовании этот продукт может заменить немалое количество бытовой химии и сэкономить бюджет. Рассказываем о 7 лайфхаках с применением уксуса, которые точно стоит взять на вооружение.
Почему стоит использовать уксус для уборки?
Уксус обладает дезинфицирующими, антибактериальными и удаляющим запах свойствами и благодаря этому может стать привлекательной альтернативой большому количеству моющих средств. Он стоит дешевле, а в комбинации с пищевой содой или лимонной кислотой становится многофункциональным. Уксус не несёт вреда окружающей среде и здоровью и подходит для очистки большого количества поверхностей, что делает его идеальным средством для экологичной и безопасной уборки.
[info_b]Чистящее средство на основе уксуса обычно нейтрально и безвредно и может использоваться для очистки различных материалов. Однако всегда стоит проверить на небольшом участке поверхности, не оставляет ли сам уксус следов и не обесцвечивает ли их.[/info_b]
Единственный недостаток уксуса – его неприятный запах. Однако, с этим можно эффективно бороться. Сам уксус довольно быстро испаряется после нанесения. Но если вас беспокоит аромат спиртового уксуса, для очистки можно использовать смесь уксуса с чистой водой и эфирным маслом, например, лаванды, эвкалипта или цитрусов.
Вот какие 7 лайфхаков с применением уксуса стоит взять на вооружение.
Мытье окон
Уксус – отличное средство для чистки окон и зеркал. Просто смешайте полстакана уксуса и полстакана воды, добавьте несколько капель апельсинового масла для приятного аромата и используйте эту смесь для мытья окон. Он быстро и эффективно очистит загрязнения и не оставит разводов.
Чистка стиральной машины
Стиральная машина – это устройство, которое, как и другая бытовая техника, требует чистки, ведь со временем в ней накапливаются остатки жидкости, порошка, волокон с одежды, накипи.
Вы можете очистить стиральную машину уксусом (отдельно или с пищевой содой), чтобы удалить осадок и неприятные запахи из стиральной машины.
Просто налейте стакан уксуса в барабан стиральной машины или в дозатор жидкости и запустите короткий цикл стирки без одежды. Использование уксуса оставляет в устройстве характерный, не обязательно приятный запах, поэтому в уксус стоит добавить, например, лимонную кислоту. Благодаря этому стиральная машина будет чистой и свежей.
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Мойка полов
Уксус также можно использовать для мытья полов. Просто добавьте полстакана уксуса в ведро с теплой водой и протрите пол влажной шваброй. Уксус поможет удалить грязь и сохранить красивый внешний вид деревянных полов, хотя его можно использовать и для керамической плитки и ламината.
Очистка керамической плитки
Уксус также можно использовать для чистки плитки в ванной и на кухне, а также для очищения межплиточных швов. Смесь уксуса и воды – эффективное средство для удаления сложных загрязнений и отложений с керамической плитки. Вы также можете успешно использовать его для очистки стеклянных поверхностей, например, зеркал или окон.
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Удаление накипи в утюге
Если на вашем утюге есть известковый налет, вы можете удалить его с помощью уксуса. Налейте воду с небольшим количеством уксуса в резервуар для воды утюга, затем нагрейте утюг и нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить пар с уксусом. Это поможет удалить накипь изнутри утюга.
Дезинфекция разделочных досок
Вы можете использовать простой уксус с тёплой водой, чтобы вечером протереть раствором разделочные доски для мяса и овощей. Утром они будут чистыми и исчезнет запах спиртового уксуса. Обработанная таким образом поверхность хорошо дезинфицируется и опасные бактерии погибают.
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Очистка труб
Неприятный запах из труб? Засоренная канализация? Вода стоит в раковине? Уксус и пищевая сода решат эту проблему! Используйте смесь уксуса и пищевой соды. Насыпьте в слив 1/2 стакана пищевой соды, а затем залейте ее горячим уксусом (достаточно стакана уксуса). Оставьте примерно на 20 минут, затем смойте теплой водой, удалив неприятные запахи и разблокировав слив.
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