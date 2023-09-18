Как очистить плитку в ванной от налета? Нашли домашний рецепт за копейки и один действенный трюк

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Опубликовано: 18.09.2023 16:15 , Обновлено: 18.09.2023

Качество воды в водопроводах Беларуси часто далеко от идеала. О чем свидетельствуют и обещания МинЖКХ построить более сотни станций обезжелезивания по всей стране. А пока на плитке в ванной очень быстро появляется матовый налет. Избавиться от него ой как сложно. Но, кажется, мы нашли способ.

Впрочем, за разводы на плитке надо благодарить не только качество воды. Стены в ванной быстро покрываются матовым налетом, который возникает в результате воздействия остатков мыла, воды и смываемой грязи. Чтобы избавиться от него, мы вкладываем средства в различные химические моющие средства, которые не всегда дают желаемый эффект. Возможно, эта самодельная смесь наконец-то изменит ситуацию, и ваша плитка по-настоящему засияет.

Как отмыть плитку, чтобы она блестела?

Ее рецепт был известна еще нашим бабушкам, у которых не было такого доступа к разнообразию химикатов, как сейчас. Во всяком случае, тем, у кого была плитка, что во времена СССР тоже было не самым частым делом.

Все, что вам нужно сделать, это растворить 4 столовые ложки кухонного уксуса в двух литрах воды. Тщательно намочите тряпку, вымойте плитку и вытрите насухо. Уксус растворит твердые отложения и сделает поверхность плитки блестящей. Попробуйте, и вы сами убедитесь, как быстро и легко можно освежить поверхность ванной комнаты.

Если вы имеете дело с более толстым слоем грязи, вам нужно использовать что-то более серьезное. Вы можете растворить одну таблетку для посудомоечных машин в кипятке и протрите полученной смесью всю плитку в ванной. Затем протрите все насухо, чтобы не было разводов воды.

Только будьте осторожны с кожей, потому что в этот момент вы будете контактировать с очень сильными химическими веществами , которые сушат и раздражают. Лучше всего надеть толстые резиновые перчатки и только потом обмакивать материал и протирать поверхность. Вишенкой на торте станет использование ополаскивателя, который буквально полирует плитку!

Как очистить ванну от ржавчины?

Ранее Телеграф писал, что химические средства для избавления от ржавчины чаще всего эффективны потому, что содержат ядовитые вещества, призванные разъесть загрязнения. Не каждая хозяйка решится использовать для уборки ванной состав, выделяющий токсичные пары. Что же делать, читайте ниже по ссылке.

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