"За 30 лет первый раз вижу такое" - Белорусы устроили "битву" новогодних подарков от работы. Где дали сертификат на 200 рублей?

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Опубликовано: 19.12.2024 19:26 , Обновлено: 09.01.2025

В преддверии Нового года белорусы стали активно публиковать в TikTok ролики, в которых показали праздничные подарки от работы. И, конечно, люди сравнивают со своими и делятся мнениями, какой подарок классный, а какой - так себе. Посмотрели, где в коробки кладут скидочные купоны на посещение кафе, аквапарка, пиццерии, а также "Киндер-сюрпризы", а где - сертификат на 200 рублей для покупок.

Так, на первом видео - подарок от управляющей компании холдинга ОАО “Белгазстрой”. В коробке весом 1 кг - яйцо “Киндер-сюрприз”, шоколад Milka, батончики Nuts, Snickers, Twix, конфеты Bounty, Meller, Milky Way, Mentos, Fruittella, мармелад “Бон Пари”, печенье Oreo, бисквит “Барни” и не только.

“Хороший подарочек, дети будут в восторге”, - отметила автор видео.

“Пока один из самых шикарных наборов”, - написал один комментатор.

“Где такие дают?!” - спросила другая.

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“Я завидую”, - поделилась третья.

“За 30 лет первый раз вижу такое офигенное наполнение”, - сказала еще одна пользовательница TikTok.

В “Минсктрансе” сотрудникам (судя по комментариям к ролику, не всем) дали коробку сладостей весом 1,3 кг от “Коммунарки”. Внутри одна шоколадка этого производителя и разные конфеты (вафельные, “Птичье молоко”, “Аленка” и др.).

В отличие от предыдущего ролика, здесь комментаторы разделились на два лагеря: кто-то считает, что “конфеты все вкусные, подарок достойный”, кто-то же сказал, что “скромно”.

“И все??? Я помню, в детстве маме на автостанции давали 5 кг конфет! А это что?” - возмутился юзер.

“Замечательный подарок!” - написала комментаторша.

Брестский мясокомбинат предложил подарок в виде мягкого новогоднего гнома, куда и сложили сладости (1,5 кг). “Я по-детски в восторге от наполнения этого подарка, потому что здесь не только сладости. Наклейки, есть флаеры в аквапарк “Фристайл”, [батутный центр] Hero Park”, - рассказала автор видео.

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Также в этом подарке - скидочный купон на посещение хинкальни, кафе Garage, “Додо пиццы”. “Конфеты в подарке российские и белорусские, есть достаточно интересные, которых я никогда не видела”, - поделилась белоруска. Видно, что в подарок положили шоколад Milka, яйцо “Киндер-сюрприз” и не только.

“Очень классный подарок, почти все шоколадные и вкусные конфеты. Муж принес для детей, уже половину съели”, - рассказала одна комментаторша.

“Работаю на птицефабрике, работникам дают 1000 к Новому году, бутылку шампанского и конфеты, ребенку - 2 кг конфет плюс игрушку - символ года”, - похвасталась другая.

Чериковский лесхоз решил подарить сладости в пакете, но зато сразу 4 кг. Видно, что, как и в случае с Брестским мясокомбинатом, конфеты как белорусские, так и российские. Есть шоколад Milka, драже M&M’s, конфеты Milky Way, Snickers и не только.

“Я с детства запомнила: чем хуже упаковка подарка на Новый год, тем лучше там вкусняшки”, - написала одна комментаторша.

Но были и другие мнения: “Как он [ребенок] устанет отбирать вкусные от невкусных…”

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“Когда директор реально не жадный”, - поделилась мнением еще одна пользовательница.

“Ого, это самый большой подарок в TikTok”, - утверждает другая.

В другом месте (его не указали, но, вероятно, это торговая сеть “Корона”) [link href=“https://www.tiktok.com/@olga.love14/photo/7448618687730289925?_d=secCgYIASAHKAESPgo83pr5zZYxM131auTvFVF%2F8H46zl5wqQCBqjWEI0UiWz5iwJqoKiHK8ODKvdhRyNZ8Rok9ykXbAkjlcrOKGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=0ed10a7add14c95cbcae6006031193641780b0128bc21f31c5556819f650e6b6&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=2&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7448618687730289925&share_link_id=410f4013-f7a1-4c8b-8941-566a38713bf7&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1734548887&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=1&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] подарили [/link] сертификат на сумму 200 рублей, чтобы закупиться в магазинах этой сети, и сладости, конечно (белорусские и не только).

“О, вот это я понимаю, подарок бабосиками: пошел и купил то, что нужно. А то некоторые показывают кучу конфет, зимой фрукты нужны, а не талон к стоматологу”, - считает комментатор.

И еще один подарок - от сети аптек “Добрыя лекі”. Кроме небольшого количества конфет (сколько именно, не понятно), положили флаер на скидку в столичном аквапарке “Фристайл”.

Новогодние подарки от МТЗ и «Коммунарки»

Ранее Telegraf.news писал, что Минский тракторный завод (МТЗ) показал свои фирменные подарки к Новому году. Причем как для детей, так и для взрослых. На предприятии назвали цены и рассказали, где можно купить подарки.

Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?

Также мы рассказывали, что минский блогер Кокобай в своем TikTok-аккаунте показал, что внутри новогоднего «желтого чемоданчика» от кондитерской фабрики «Коммунарка». Весит такой подарок два кило, а стоит в магазине 143 рубля. Впрочем, можно найти этот же «чемоданчик» по цене в 79 рублей.

Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?