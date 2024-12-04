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Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?

Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?
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Минский блогер Кокобай в своем TikTok-аккаунте показал, что внутри новогоднего "желтого чемоданчика" от кондитерской фабрики "Коммунарка". Весит такой подарок два кило, а стоит 143 рубля. Расскажем, что к праздникам подготовили другие производители сладостей.

“Сегодня мы посмотрим, что в секретном желтом чемодане от “Коммунарки”. Сразу говорю: искать его не стоит. То, что вы увидите, сразу забудьте”, - сказал блогер, не уточнив, почему это надо “сразу забыть”.

В подарке - что вполне ожидаемо - два килограмма разных конфет производителя, есть еще плитки шоколада. Увы, ничего “секретного” в чемоданчике не оказалось (или Кокобай не показал). А купил он “презент” в магазине сети “Санта”.

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Кстати, в интернет-магазине “Коммунарки” цена этого “Волшебного чемоданчика” - 79,34 рубля. Там же [link href=“https://kommunarkashop.by/catalog/novogodnie-podarki/novogodnie-podarki-v-myagkikh-igrushkakh/volshebnyy-chemodanchik-2000-g-/” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], какие конкретно сладости в подарке.

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“За 143 рубля можно купить чемодан нормального размера, еще и на конфеты останется”, - считает одна комментаторша. Другая ей ответила, что чемодан стоит 100 рублей, а конфеты - 43.

“Наполнение на рублей 40 от силы, я все понимаю, но 140 рублей при том, что не получится еще раз его использовать…” - поделился мнением еще один пользователь TikTok.

Что подготовили производители сладостей белорусам к Новому году

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Красный пищевик» анонсировала свои новинки к Новому году — зефир с разными вкусами и халву со «жгучим перцем». Представитель производителя на пресс-конференции рассказала, что стоит ждать в «Сундуке со сказками», а в какой зефир пообещали добавить «секретный ингредиент».

Также «Красный пищевик» анонсировал новинки в линейке жевательного зефира: со вкусом мандарина, марципана (этот должен быть в форме елки) и «лимонадными вкусами».

Представители кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» на этой же пресс-конференции рассказали, что планируют к Новому году выпустить десятки разных праздничных наборов: в форме чемодана, змеи, а также в привычных картонных коробках.

Кондитерская фабрика пообещала белорусам зефир со вкусом шампанского и халву со «жгучим перцем». Когда ждать новинок?

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