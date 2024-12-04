Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?

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Опубликовано: 04.12.2024 13:22 , Обновлено: 09.01.2025

Минский блогер Кокобай в своем TikTok-аккаунте показал, что внутри новогоднего "желтого чемоданчика" от кондитерской фабрики "Коммунарка". Весит такой подарок два кило, а стоит 143 рубля. Расскажем, что к праздникам подготовили другие производители сладостей.

“Сегодня мы посмотрим, что в секретном желтом чемодане от “Коммунарки”. Сразу говорю: искать его не стоит. То, что вы увидите, сразу забудьте”, - сказал блогер, не уточнив, почему это надо “сразу забыть”.

В подарке - что вполне ожидаемо - два килограмма разных конфет производителя, есть еще плитки шоколада. Увы, ничего “секретного” в чемоданчике не оказалось (или Кокобай не показал). А купил он “презент” в магазине сети “Санта”.

Кстати, в интернет-магазине “Коммунарки” цена этого “Волшебного чемоданчика” - 79,34 рубля. Там же [link href=“https://kommunarkashop.by/catalog/novogodnie-podarki/novogodnie-podarki-v-myagkikh-igrushkakh/volshebnyy-chemodanchik-2000-g-/” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], какие конкретно сладости в подарке.

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“За 143 рубля можно купить чемодан нормального размера, еще и на конфеты останется”, - считает одна комментаторша. Другая ей ответила, что чемодан стоит 100 рублей, а конфеты - 43.

“Наполнение на рублей 40 от силы, я все понимаю, но 140 рублей при том, что не получится еще раз его использовать…” - поделился мнением еще один пользователь TikTok.

Что подготовили производители сладостей белорусам к Новому году

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Красный пищевик» анонсировала свои новинки к Новому году — зефир с разными вкусами и халву со «жгучим перцем». Представитель производителя на пресс-конференции рассказала, что стоит ждать в «Сундуке со сказками», а в какой зефир пообещали добавить «секретный ингредиент».

Также «Красный пищевик» анонсировал новинки в линейке жевательного зефира: со вкусом мандарина, марципана (этот должен быть в форме елки) и «лимонадными вкусами».

Представители кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» на этой же пресс-конференции рассказали, что планируют к Новому году выпустить десятки разных праздничных наборов: в форме чемодана, змеи, а также в привычных картонных коробках.

Кондитерская фабрика пообещала белорусам зефир со вкусом шампанского и халву со «жгучим перцем». Когда ждать новинок?