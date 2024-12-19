"Достанем закатки" - Белорусы поделились решением "сложнейшего выбора для каждого" на Новый год

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Опубликовано: 19.12.2024 11:30 , Обновлено: 19.12.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на "сложнейший выбор" каждого перед Новым годом. Речь о ценах на продукты, из которых готовят блюда для новогоднего стола. Комментаторы поделились советами.

“Перед каждым белорусом стоит сложнейший выбор: сделать салат или все же пожарить мясо”, - сказала автор видео.

И показала ценники на продукты в одном из магазинов торговой сети “Евроопт”: красный перец (кило) - 16,99 рубля, баклажан - 14,99, томат - 11,39 и 12,49, грудинка - 10,99.

“Если каждый месяц просто откладывать по 50 р в конвертик, то за год 600 р соберете. И на стол достойный соберете, и на подарки деткам хватит”, - поделилась своим лайфхаком одна комментаторша.

“Квашеная капустка, соленый огурчик и пюрешечка со шкварочками. И зачем нам пластиковые помидоры?” - подсказала решение проблемы другая.

“Лучше достанем свои закатки”, - считает третья.

Еще один пользователь TikTok думает, что достаточно просто работать, чтобы закупиться продуктами к Новому году: “Секрет прост: я не снимаю тиктоки, а работаю и зарабатываю”.

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Часть комментаторов предлагала покупать мясо, а остальное - из своих заготовок. “А мы пьем томатный сок, который заготовили летом. И картошечка своя тушеная с мясом, и закатки, и капуста квашеная. Пироги печем из варенья”, - рассказала женщина.

Как изменился “индекс оливье” за год и где закупиться белорусам

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Беларуси изменились за год так называемые “индекс оливье” и “индекс шубы”. Он считается показательным в том числе потому, что в состав этих традиционных «новогодних» салатов не включены никакие деликатесы, а только привычные продукты, которые есть в рационе большинства белорусов и в будни.

Чтобы рассчитать, как изменилась стоимость продуктов, необходимых для приготовления оливье, мы обратились к официальным цифрам Национального статистического комитета. Лишь цены на горошек пришлось брать на торговых площадках, поскольку стоимость этого продукта Белстат не отслеживает.

Как оказалось, сильнее всего за год подорожала картошка: на 23,8% (цена в декабре 2023 года - 0,84 рубля, в ноябре 2024-го - 1,04). В свою очередь стоимость моркови снизилась на 15%: в декабре 2023-го - 1,15 рубля, в ноябре 2024-го - ровно 1 рубль).

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Но не только салаты, конечно, готовят белорусы на Новый год. Многие любят побаловать себя фруктами в праздники. А цены на них в зимний период традиционно поднимаются, причем в части случаев очень сильно. Так, в одном из белорусских гипермаркетов покупательница заметила “шок-цену” на обычные абрикосы — по 94,79 рубля за килограмм. Она выложила видео в TikTok, где показала стоимость двух штук и рассказала, какие они по вкусу. Комментаторы попытались объяснить, с чем связана такая цена.

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Впрочем, к Рождеству и Новому году торговые сети предложили белорусам закупиться по скидкам. Так, интернет-магазин Edostavka объявил “душевную распродажу” перед праздниками со скидками до 60% на десятки разных товаров, причем как продовольственных, так и тех, которыми можно украсить свой дом к Новому году. Рождественское снижение цен на продукты для праздничного стола подготовила торговая сеть Green. Также закупиться перед наступлением 2025-го позвали торговые сети “Санта”, “Алми” и “Хит”.

До 60%. Белорусские магазины обрушили цены на кальмары, консервы, курицу, фрукты. Где «душевная распродажа»?