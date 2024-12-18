"Просто произведения искусства" - Белоруска показала новогодний подарок для ребенка от работы. Подписчики оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 18.12.2024 17:32 , Обновлено: 09.01.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала детский новогодний подарок, который дали на работе. Он удивил не только наполнением, но и внешним оформлением.

“Наконец-то я устроилась на такую работу, где моим детям дарят подарки, потому что до этого я работала 20 лет (даже больше), и мне подарков детям не дарили нигде. А здесь это не просто подарки, это какие-то просто произведения искусства каждый год”, - сказала автор видео.

Подарок - в форме яйца “Киндер-сюрприз”, в котором оказались мягкая игрушка в виде кролика, разные конфеты, шоколад Alpen Gold, батончики Mars, Picnic, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way и не только. “Я в восторге”, - поделилась эмоциями белоруска.

“Директору респект”, - попросил передать один комментатор.

“Подарок супер”, - оценила другая.

Новогодние подарки от МТЗ и “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news писал, что Минский тракторный завод (МТЗ) показал свои фирменные подарки к Новому году. Причем как для детей, так и для взрослых. На предприятии назвали цены и рассказали, где можно купить подарки.

Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?

Также мы рассказывали, что минский блогер Кокобай в своем TikTok-аккаунте показал, что внутри новогоднего «желтого чемоданчика» от кондитерской фабрики «Коммунарка». Весит такой подарок два кило, а стоит в магазине 143 рубля. Впрочем, можно найти этот же «чемоданчик» по цене в 79 рублей.

Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?