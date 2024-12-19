Кадастровое агентство собрало адреса елочных базаров Беларуси на одной карте

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Опубликовано: 19.12.2024 13:24 , Обновлено: 19.12.2024

До Нового года остается чуть больше 10 дней, а значит, тем, кто предпочитает живые елки у себя дома, стоит наведаться на елочный базар. Национальное кадастровое агентство на своей публичной карте страны собрало адреса мест, где продают деревья для праздника.

“Для каждой торговой площадки на карте доступны сведения о местоположении, точном адресе, а в отдельных случаях - дополнительном описании места размещения елочного базара (например, в районе остановки общественного транспорта, напротив магазина цветов и т.д.)”, - [link href=“https://nca.by/press/news/za-yelkami-na-publichnuyu-kadastrovuyu-kartu/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в агентстве.

Карта размещена [link href=“https://map.nca.by/search” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. Чтобы точки с елочными базарами отобразились, нужно нажать на кнопку “Слои” на боковой панели с инструментами (см. скриншот ниже). Затем выбрать “Дополнительные слои” и поставить галочку в окошке “Елочные базары”.

Затем выбираете интересующую вас “елочку” в том или ином районе, нажимаете и читаете информацию о базаре (пример ниже).

Этот копеечный способ позволит живой новогодней ёлке простоять до февраля. Что сделать сразу после покупки?

Карта не окончательная, а будет дополняться, пообещали в Национальном кадастровом агентстве. Пока на ней обильно заполнены только Гродненская и Гомельская области.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на живые елки в 2024 году в Беларуси. По данным Минского лесхоза, стоимость, как и всегда, будет зависеть от высоты новогоднего дерева. Так, елка до 1 метра будет стоить 20,7 рубля, от 2 до 3 метров — 36,2 рубля, от 3 до 4 – 105,5.

Сколько будут стоить живые ёлки в 2024 году? Лесхозы озвучили цены для всей Беларуси