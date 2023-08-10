В США объявили об уходе ЧВК "Вагнер" из Беларуси

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 10.08.2023 11:01 , Обновлено: 10.08.2023

В Аналитическом центре США, институте изучения войны (ISW), пришли к выводу, что подразделения ЧВК "Вагнер" начали покидать Беларусь.

В ISW, ссылаясь на свои источники в РФ, сообщили, что 8 августа вагнеровцы провели первую фазу ввода своих подразделений из Беларуси, отправив на автобусах бойцов численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронеж и Ростов. По их данным, вторая фаза вывода солдат должна начаться после 13 августа, сообщил польский портал rp.pl.

По данным аналитического центра, ЧВК “Вагнер” покидают Беларусь, так как Александр Лукашенко может отказаться от финансирования вагнеровцев после того, как понял, что Россия не финансировать их не будет.

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В Беларуси, согласно информации ISW, останется небольшая группа бойцов ЧВК “Вагнер” в качестве инструкторов, обучающих белорусскую армию.

При этом в ISW отметили, что, несмотря на информацию их источников, сами они не зафиксировали “визуальных доказательств” выхода вагнеровцев из Беларуси.

В ISW считают, что Путин, вероятно, все еще опасается угрозы, которую может создать ему Пригожин, и его долгосрочная цель: разорвать связи между Пригожиным и бойцами ЧВК “Вагнер”.

“Путин может захотеть вернуть вагнеровцев в Россию, чтобы ликвидировать или перестроить группу Вагнера”, - предположили в аналитическом центре. ISW считает, что Путин может сохранить группу Вагнера как независимую силу, которая будет воевать в Украине.

Что говорят в Беларуси?

Официальной информации, на момент написания этого материала (10:40, 10 августа) от белорусских властей не было. Лагерь ЧВК, пока как и прежде, находится в деревне Цель в Могилевской области.

Что касается численности вагнеровцев в Беларуси, то по словам Лукашенко, «это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек».

По информации Минобороны Беларуси, вагнеровцы проводят учения с белорусской армией, делятся боевым опытом:

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Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» для ЧВК «Вагнер»:

Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» для ЧВК «Вагнер»