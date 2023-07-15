Минобороны Беларуси разработало "дорожную карту" для ЧВК "Вагнер"

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Опубликовано: 15.07.2023 10:46 , Обновлено: 15.07.2023

В пресс-службе министерства обороны Беларуси сообщили, что разработали план пребывания ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Его содержание в ведомстве не раскрыли. Но пообещали продолжить "информировать читателей о предстоящей работе по данному направлению".

В министерстве обороны Беларуси признались, что получают “множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных Сил и бойцов ЧВК «Вагнер»”.

“Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск”, - заявили в Миноброны.

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Ранее Телеграф писал, что министерство обороны Беларуси сообщило 14 июля, что под Осиповичами начались занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск, где в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин “выступили бойцы ЧВК «Вагнер»”.

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Напомним, что президент России Владимир Путин 13 июля поделился подробностями встречи с командирами ЧВК “Вагнер” и их лидером Евгением Пригожиным, организованной в Кремле 29 июня, спустя пять дней после их вооружённого мятежа.

“Ну вот, вы в Кремле”, — такой фразой, по словам журналиста Андрея Колесникова, президент РФ открыл встречу с наёмниками Пригожина, который в дни мятежа обещал “дойти до Кремля”.

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Сам же Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, заявил 26 июня, что и не собирался брать Москву штурмом и тем более свергать Владимира Путина. По его словам, марш тысяч вооруженных боевиков его ЧВК на столицу РФ был “демонстрацией”.

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