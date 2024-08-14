Учёные назвали 7 привычек людей с высоким IQ. Проверьте, есть ли они у вас

Опубликовано: 14.08.2024 12:19 , Обновлено: 14.08.2024

Учёные из разных стран нередко искали взаимосвязь между высоким интеллектом людей и определёнными качествами характера либо формами поведения. Многочисленные исследования показали: такая зависимость существует. Какие привычки и свойства личности могут свидетельствовать о высоком интеллекте? Исследователи выявили 7 общих признаков.

Странные и необъяснимые привычки очень часто свойственны людям, обладающим высоким уровнем IQ. Например, такие величайшие умы, как Альберт Эйнштейн и Чарльз Дарвин, прослыли одиночками, которые много работают по ночам.

О том, что многих обладателей высокого интеллекта объединяет целый ряд сходных качеств, говорят и проведённые в разный период исследования.

Психологи выделили по меньшей мере 7 странных форм поведения, которые, по их мнению, являются признаками гениальности.

1. Разговор с самим собой

Некоторым привычка разговаривать с самим собой может показаться странной и безумной, но на самом деле это может быть признаком человека с интеллектом выше среднего.

Несмотря на то что такое поведение несколько иррационально, все больше данных свидетельствуют о том, что люди, которым свойственна такая привычка, обладают когнитивными преимуществами, включающими лучшую память, уверенность, концентрацию и многое другое.

В исследовании 2012 года группа американских учёных показала участникам 20 изображений различных объектов и попросила их найти конкретный из них. Выяснилось, что люди, которые разговаривали сами с собой, глядя на изображения, смогли быстрее идентифицировать объект.

Другое исследование, проведённое в 2017 году британскими учёными, показало, что мозг человека действует во многом так же, как мозг обезьян.

В ходе эксперимента исследователи просили участников повторять вслух бессмысленные звуки, такие как «бла-бла-бла», одновременно выполняя визуальные и звуковые задания.

«Поскольку мы не можем произносить две вещи одновременно, бормотание этих звуков не позволяло участникам самостоятельно решать, что делать в каждом задании. В этих обстоятельствах люди вели себя как обезьяны, активируя отдельные визуальные и звуковые области мозга для каждой задачи», — рассказала старший преподаватель Университета Бангора Палома Мари-Беффа в The Conversation.

Так что в следующий раз, когда вас поймают на том, что вы бормочете себе под нос, не смущайтесь. Эта странная привычка помогает вам обрабатывать информацию и оставаться в тонусе.

2. Ложиться спать поздно

Привычка ложиться спать поздно не выглядит здоровой, однако в ходе последних исследований выяснилось, что у так называемых сов более высокий IQ, чем у жаворонков.

В недавнем исследовании, были проанализированы данные 26 000 взрослых и установлено, что те, кто ложится спать поздно, набирают значительно более высокие баллы в когнитивных тестах, чем те, кто рано встает.

Совы набрали на 13,5% больше баллов, чем «жаворонки» в одной группе и на 7,5% больше баллов, чем «жаворонки» в другой группе.

Известно, что многие блестящие умы имели ночные привычки, включая Дарвина и Марселя Пруста.

Если ваш разум наиболее активен, пока остальной мир спит, у вас может быть высокий IQ.

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3. Мечтательность

Многими привычка предаваться мечтам и “витать в облаках” идентифицируется как рассеянность. Но учёные утверждают, что на самом деле это признак того, что вы умны и креативны.

«У людей с эффективным мозгом может быть слишком много возможностей, чтобы остановить блуждание мыслей», — заявил Эрик Шумахер, доцент кафедры психологии Технологического института Джорджии.

Его исследование показало, что люди, которые чаще мечтают, показывают более высокие результаты в тестах на интеллектуальные и творческие способности.

МРТ-сканирование также показало, что у этих людей более эффективная работа мозговой системы.

Эти данные свидетельствуют о том, что мечтательность на самом деле является отличной тренировкой для вашего мозга. Так что если вы обнаружили, что ваш разум блуждает, это хороший знак.

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4. Склонность к беспорядку

Некоторые люди не выносят беспорядок в комнате или на столе. Но проведённые исследования показали, что такое положение вещей не мешает высокоинтеллектуальным людям. Более того, возможно, они даже предпочитают беспорядок.

Группа исследователей решила выяснить, почему так происходит. Они поместили участников исследования в грязный или чистый офис и попросили их придумать новые способы использования шариков для пинг-понга.

Хотя обе группы выдвинули одинаковое количество идей, исследователи обнаружили, что участники, работавшие в беспорядке, предложили более креативные и интересные варианты.

«Беспорядок в окружающей среде, похоже, вдохновляет на освобождение от традиций, что может привести к новым идеям. Упорядоченная среда, напротив, поощряет условности и осторожность», — подвела итог ведущая эксперимента Кэтлин Вос.

Таким образом, если вы оставите свое пространство в беспорядке, это может помочь мыслить нестандартно.

5. Задавать много вопросов

Если вы постоянно спрашиваете себя, как все работает, откуда все взялось, и у вас в голове возникают десятки других вопросов, вы, вероятно, очень умны.

Любопытство — один из самых распространённых признаков сообразительности. Это свидетельствует о том, что ваш разум всегда стремится понять окружающий мир.

Это также означает, что вы всегда учитесь и сохраняете новую информацию. Чем больше вопросов вы задаёте, тем больше расширяется ваше понимание.

Кому-то это может показаться раздражающим. Но для людей с высоким IQ это ненасытное любопытство естественно.

Как однажды сказал Эйнштейн: «У меня нет особого таланта. Я просто страстно любопытен».

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6. Интроверсия

Известно, что многие гении прятались, чтобы поработать или подумать в тишине и покое.

Это понятно — бывает трудно сосредоточиться, находясь в окружении постоянной шума и суеты, создаваемыми другими людьми

Плюс, исследования показали, что интроверты склонны заниматься более глубокой когнитивной обработкой, чем экстраверты. Они склонны мыслить более основательно и критически, что может быть связано с более высоким IQ.

Интроверты также склонны отдавать предпочтение занятиям, требующим концентрации и постоянных умственных усилий, таким как чтение и исследования, которые могут способствовать интеллектуальному развитию.

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7. Привычка много читать

Заядлые читатели постоянно узнают новую информацию, пополняют словарный запас, изучают сложные идеи и разные точки зрения. Это как тренировка для ума.

Кроме того, чтение помогает усилить умственную концентрацию, воображение и способность сопереживать другим.

Люди, которые много читают, постоянно развивают свой интеллект, а это значит, что у них больше шансов иметь высокий IQ.

Так, к примеру, знаменитый бизнес-магнат и инвестор Уоррен Баффет признавался, что проводит за чтением почти восемь часов в день.

Так что если вы постоянно уткнетесь в книгу, то на самом деле становитесь умнее с каждой страницей.

Ранее Telegraf.news писал о том что учёные опровергли распространенное заблуждение о том, что если человек активно использует в своем лексиконе нецензурную брань, это свидетельствует о его ограниченном словарном запасе или плохом образовании. Как показали исследования, что люди, которые ругаются матом, зачастую обладают более высоким уровнем интеллекта.

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