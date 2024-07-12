Кто умнее - "совы" или "жаворонки"? Вот что показало новое исследование учёных.

Опубликовано: 12.07.2024 14:45 , Обновлено: 12.07.2024

Британские учёные провели исследование с участием 26 тысяч человек и проверили, как хронотип влияет на их когнитивные способности. Выводами об интеллекте "жаворонков" и "сов" исследователи поделились с изданием Guardian.

Ранее предполагалось, что люди, которые ложатся спать только рано утром, испытывают трудности с выполнением каких-либо дел в течение дня, однако новое исследование опровергает это убеждение.

Учёные из Имперского колледжа в Лондоне изучили данные исследования UK Biobank, в котором приняли участие более 26 000 человек. В нём участники проходили тесты на интеллект, которые включали задачи на логику, реакцию, память и не только.

Обнаружилось, что у тех, кто ложится спать поздно, и тех, кто оказался в числе «промежуточного» типа, наблюдались «высокие когнитивные функции», в то время как у «жаворонков» были самые низкие баллы.

Тем не менее исследование также показало, что на успех в решении когнитивных тестов также влияет продолжительность сна. Те, кто спит от семи до девяти часов в сутки, лучше всего справились с заданиями учёных лучше.

“Хотя понимание своих естественных склонностей ко сну и работа с ними необходимы, не менее важно помнить и о том, что нужно высыпаться столько, сколько нужно. Это крайне важно для поддержания здоровья вашего мозга и его наилучшего функционирования”, - заявил ведущий автор и научный сотрудник отделения хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона доктор Раха Уэст изданию Guardian.

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По мнению учёных оптимальным является сон продолжительностью от 7 до 9 часов в сутки.

В то же время некоторые эксперты призвали подходить к интерпретации результатов исследования с осторожностью.

“Без подробной картины того, что происходит в мозге, мы не знаем, влияет ли “утренний” или “вечерний” образ жизни на память и мышление, или снижение когнитивных способностей вызывает изменения в режиме сна закономерности”, - сказала руководитель отдела финансирования исследований в Alzheimer’s Research UK Джеки Хэнли,

По мнению некоторых учёных, у исследования были “важные ограничения”. Так, например, оно не учло уровень образования участников, а также время суток, в течение которого проводились когнитивные тесты. Тем не менее все исследователи сошлись во мнении, что главной ценностью исследования стало преодоление стереотипов, связанных со сном.

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