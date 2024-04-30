Как вы держите телефон? Этот простой тест расскажет всю правду о вашем характере

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Опубликовано: 30.04.2024 15:07 , Обновлено: 30.04.2024

Этот быстрый и простой психологический тест расскажет скрытую правду о вашем характере. Не верите? Просто обратите внимание на то, как держите телефон. В современном мире большинство из нас не расстаётся с этим устройством, однако все используют его по-разному. Не замечали?

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая соответствует именно вам. Обратите внимание на расположение рук, а также на то, предпочитаете ли вы держать устройство одной или двумя руками. Ниже вы найдёте значение того, о чём на бессознательном уровне говорят ваши рефлексы.

Вариант №1.

Вы не любите спешить и всегда заботитесь о том, чтобы всё было под контролем. Вы редко принимаете спонтанные решения, потому что вместо того, чтобы следовать инстинктам, предпочитаете сперва изучить все варианты и возможности. В жизни вы цените спокойствие и получаете его, будучи верным своим собственным принципам. Когда кто-то пытается навязать вам свою точку зрения, вы испытываете стресс и теряете чувство безопасности. Для вас важно, чтобы другие слышали вас и не использовали в своих интересах.

Вариант №2.

У вас сильная интуиция, и вы часто ею пользуетесь. Возможно, даже неосознанно. Особенно хорошо это проявляется в личных отношениях, когда вы принимаете решения не задумываясь. Если вы что-то решили, это раз и навсегда: никто и никогда не сумеет вас отговорить. При этом вы считаете, что должны слушать своё сердце. Даже тогда, когда это чревато большим риском, вы будете двигаться именно в том направлении, которое укажут ваши догадки. Вас не волнует, что другие этого не понимают. Это ваша жизнь, и вы сами несёте за неё ответственность. Но помните: иногда полезно объяснять свою точку зрения близким, чтобы сохранить хорошие отношения и не провоцировать конфликты.

Вариант №3.

В отношениях с другими вас отличает непосредственность и уверенность в себе. Вы не боитесь говорить то, что думаете. Зачастую можете спровоцировать споры в компании, но это вас не волнует. Вы имеете право быть собой, даже если проявляете больше смелости, чем другие. За вами часто наблюдают друзья, которые даже в чём-то завидуют. Если вам кто-то отказал, истинная причина кроется в другом, а не в том, что вы себе надумали.

Вариант №4.

Вы интроверт и часто скрываете правду о себе. Люди, которые вас окружают, не понимают, какие эмоции вы испытываете. Вы можете быть тихими и замкнутым, даже если с удовольствием общаетесь с людьми. Другие могли бы описать вас так: добрый, симпатичный, но скрытный. Окружающие понимают, что вы предпочитаете не рассказывать другим то, что действительно вас волнует. При этом часто испытываете проблемы с доверием, потому что сомневаетесь в том, что другие могут принять вас таким, какой вы есть. Вместе с этим вы слишком критично относитесь к себе. Будьте проще.

Ранее Telegraf.news писал, что внимательность — это навык, который мы можем проявлять как в личной, так и в профессиональной жизни, поэтому над ним стоит поработать. Для этого есть специальные головоломки, которые часто связаны с распознаванием закономерностей или различий на картинках. Предлагаем вам попробовать пройти одну из них.

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