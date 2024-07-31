Пять признаков того, что ваша кошка очень умна. Проверьте своего питомца

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Опубликовано: 31.07.2024 11:42 , Обновлено: 31.07.2024

Любителей кошек не нужно убеждать в том, что их питомцы - исключительно умные животные. Однако все пушистики сильно отличаются друг от друга — некоторые из них необычайно интеллектуальны и удивляют своей сообразительностью даже своих хозяев. Проверьте, входит ли ваша мурлыка в эту элитную группу!

Долгое время считалось, что кошки не так умны и сообразительны, как собаки, и во многом не могут с ними сравниться. Однако в конце 1920-х годов было проведено исследование, которое поставило крест на этих утверждениях. Ученые из Берлина провели интересный эксперимент, который доказал, что кошки не только ничем не отличаются от собак, но даже могут быть умнее их!

Кто умнее — кошки или собаки? Вот что выяснили ученые

Последние десятилетия подтвердили, что и кошки, и собаки - умные, интеллектуальные животные, но совершенно по-разному. Кошачья психика очень сложна, и мы до сих пор знаем о ней очень мало.

Кошки умны, но уровень интеллекта у них разный. Хотите узнать, действительно ли ваш пушистик невероятно сообразительный? Вот пять признаков того, что он - образцовый умник!

Новость Телеграф

Любит играть в прятки

Если ваш кот обожает играть в прятки и никогда не откажется от такого развлечения, то его можно с уверенностью назвать умным.

Как это проверить? Приготовьте шарики из шуршащей блестящей бумаги и спрячьте их в разных местах по всему дому. Если кошка, наблюдая за вашим поведением, через некоторое время примет вызов и начнет искать шарики, это признак того, что она умна и любит приключения.

Если к тому же он найдет все спрятанные шарики, вы можете гордиться - у вас дома живет настоящий умный кот!

Ничего не боится

Кошки, как правило, смелые, независимые животные, которые ничего не боятся. Однако, как и в каждой группе, есть исключения - замкнутые, застенчивые или даже трусливые особи. На это, несомненно, влияет индивидуальность, в которую трудно вмешаться - все кошки разные, и все кошки прекрасны!

Однако общепринятым является мнение, что смелые, открытые и стремящиеся к вызовам кошки отличаются более высоким интеллектом. Если ваш питомец храбрый и ничего не боится, это признак того, что у вас дома живет настоящий умник.

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Стремится поговорить с вами

Хотя долгое время считалось, что кошки - одиночки, всегда и везде идущие своей дорогой, ученые давно доказали (а домашние мурлыки подтвердили), что кошки любят общество людей и жаждут общения со своим хозяином. Исследования показали, что владельцы, которые много и охотно общаются со своими питомцами, могут рассчитывать на взаимность!

Хотя у кошек есть свой язык и они общаются с людьми в основном с помощью языка тела, некоторые особи охотно и часто вступают в диалог с человеком. Кошка, которая пытается установить такой контакт и охотно отвечает своему хозяину, издавая специфические звуки, - это, безусловно, очень умный питомец.

Проявляет актерский талант

Кошки в большинстве своем - очень умные комбинаторы, способные на многое ради достижения своей цели. Они также умеют играть на эмоциях своего питомца - наверняка бывали случаи, когда ваш кот демонстрировал полное отсутствие интереса или обижался на вас.

Хмурый, грустный, недокормленный кот - довольно распространенное явление. Однако далеко не каждый владелец знает, что это всего лишь поза, которая очень часто имеет мало общего с настоящими эмоциями мурлыки.

Если ваша кошка - прирожденный актер, способный сыграть любую роль и получить от нее желаемое (а это в основном лакомства), значит, вы можете похвастаться по-настоящему умным пушистиком.

Учится на своих ошибках

Кошки - домашние животные, которые всю жизнь рискуют. Мурлыки любят адреналин и вызовы - они с удовольствием забираются на самую высокую мебель в доме, прячутся в мисках и даже узких колбах, просовывают свои гибкие тела туда, куда не следует, и даже позволяют себе сбежать из дома.

Однако иногда эти приключения заканчиваются для них плачевно - многие кошки застревали в слишком тесном предмете, застревали в окне или сталкивались с большими проблемами при попытке попасть домой (уличные кошки подвержены многим опасностям и сами представляют огромную угрозу для диких животных и птиц и всей экосистемы).

Эту «смертельную ловушку» для кошек оставляют почти все хозяева. Что нужно делать перед выходом из дома?

Если с вашей кошкой случилось такое неприятное или даже опасное приключение, велика вероятность, что оно больше не повторится.

По мнению ученых, кошки учатся на своих ошибках и извлекают из них уроки. Если ваш мурлыка однажды застрял в окне и с тех пор держится от него подальше, это говорит о том, что он действительно умен и не повторяет глупых ошибок!

Ранее Telegraf.news писал, что вам наверняка попадались на глаза различные видеоролики, на которых кошки смотрят телевизор. Возможно, вы замечали некоторый интерес к телевидению и у своего питомца. Кошки могут очень внимательно смотреть программы о природе, особенно когда там показывают птиц, грызунов или других кошек. Иногда кошки даже начинают охотиться за движущимся объектом на экране. Как они вообще видят, и можно ли им смотреть телевизор?

Могут ли кошки смотреть телевизор? Вот что их увлекает на самом деле