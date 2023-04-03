Учёные сравнили интеллект матерщинников и интеллигентов. Кто начитаннее, а кто – честнее?

Опубликовано: 03.04.2023 11:16 , Обновлено: 03.04.2023

Ученые опровергли распространенное заблуждение о том, что если человек активно использует в своем лексиконе нецензурную брань, это свидетельствует о его ограниченном словарном запасе или плохом образовании. Как показали исследования, что люди, которые ругаются матом, зачастую обладают более высоким уровнем интеллекта.

Авторы исследования отмечают, что у людей, которые «умеют ругаться матом», больший словарный запас и более беглая и богатая речь, чем у тех, кто «блюдет чистоту речи». Данное исследование было проведено в 2016 году, а его результаты опубликованы в журнале Language Sciences, сообщает издание Kobieta.

Безусловно, речь идет не о тех, кто каждое слово в своей речи заменяет ругательствами. Авторы исследования подчеркивают, что речь идет о случаях, когда мат является выражением эмоций говорящего.

Исследователи отмечают, что нецензурная брань – это своеобразная форма языкового самовыражения. По их словам, люди, которые свободно владеют определенным языком, обладающие обширным словарным запасом, хорошо начитанные, «просто лучше подготовлены к использованию этого уникального средства самовыражения».

Ученые подчеркивают, что для людей образованных ругательства могут быть «творческим средством передачи эмоций, мыслей и идей, которые не так просто выразить «обычными» словами».

Матерщинники – лучшие друзья

Та же раскованность, которая позволяет людям активно использовать бранные слова для эмоционального самовыражения, по мнению ученых, способствует развитию более крепких дружеских отношений с другими людьми. Как показали исследования, люди, бегло использующие ненормативную лексику, более искренни и в меньшей степени склонны притворяться. Такая честность и открытость способствуют возникновению доверительных отношений и создают прочную основу для глубокой и прочной дружбы, утверждают ученые.

В исследовании 2017 года, результаты которого были опубликованы в Journal of Social Psychological and Personality Science, была отмечена пряма корреляция между ненормативной лексикой и честностью. Исследование показало, что люди, которые чаще ругаются, реже лгут, что делает их более надежными и заслуживающими доверия друзьями.

Отметим, что ранее также были опубликованы исследования, которые доказали, что мат облегчает боль, повышает выносливость человека и благотворно влияет на социальную сплочённость. В частности, авторы исследования 2018 года заявили, что автомобилисты лучше реагируют на агрессивное поведение других водителей на дороге, когда ругаются вслух, выражая свои негативные эмоции с помощью мата.