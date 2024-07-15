Так темную или белую? Вот что говорит наука о том, какого цвета одежду надо носить в жару

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Опубликовано: 15.07.2024 11:47 , Обновлено: 15.07.2024

С каждым годом, кажется, становится все жарче (не только в Беларуси, но и во всем мире), и лето 2024 не исключение. Из-за изменения климата экстремальные температуры приобретают регулярность, поэтому одежда, которую мы носим, является важнейшим элементом для охлаждения тела. Вот что говорят ученые о том, какого цвета нужно носить вещи чтобы чувствовать себя хорошо при палящем солнце.

Белую или все-таки черную одежду носить в жару?

Если говорить о цветах, то большинство людей стараются носить летом белую одежду, потому что белый отражает солнечные лучи, а не поглощает свет, как черный. Однако эта теория становится немного сложнее, когда мы начинаем говорить о толщине и посадке одежды, потому что тепло исходит не только от солнца, но и от нашего тела. Когда тепло от нашего тела попадает на белую одежду, оно отражается обратно.

Исследование 1980 года, посвященное тому, почему бедуины - коренной полукочевой народ, живущий в пустынных районах Аравийского полуострова, Ближнего Востока и Северной Африки, - носят в пустыне черные одежды, показало, что эффект от жары был одинаковым независимо от того, носили ли члены племени черные или белые одежды. Как такое возможно?

Оказывается, черные ткани лучше отводят тепло, то есть поглощают тепло, исходящее от тела, что также влияет на охлаждение организма. Секрет бедуинов заключается в том, чтобы носить черную одежду свободного покроя, особенно если дует ветер. Свободная черная одежда нагревает пространство между тканью и кожей, способствуя восходящему потоку воздуха - как в дымоходе - и облегчая охлаждение.

“Поэтому в жаркой пустыне теплосодержание одинаково, независимо от того, одет человек в черное или белое одеяние. Дополнительное тепло, поглощенное черной одеждой, терялось еще до того, как достигало кожи”, - сказано в исследовании.

Так что подходящая одежда на самом деле важнее цвета. Однако если вы собираетесь носить облегающую одежду, выбирайте белый цвет.

Вещи из какой ткани выбирать летом?

В то же время стилист и модный писатель Хизер Ньюбергер отметил, что выбор ткани очень важен.

“Если вы наденете слишком большой джинсовый комбинезон, вам будет гораздо жарче, чем вашей подруге в облегающем наряде из шифона”, — сказал он.

По словам Ретта Аллейна, доцента кафедры физики Университета Юго-Восточной Луизианы, лучше, чтобы материал пропускал водяной пар и не препятствовал испарению пота. Так делают, например, некоторые из новых спортивных тканей.

Все ткани в той или иной степени задерживают инфракрасное излучение, испускаемое телом, что помогает согреться в холодную погоду, но не является идеальным в жаркий день, поэтому важно носить дышащие ткани. К дышащим (которые позволяют поту и теплу выходить) в той или иной степени относятся:

хлопок;

лен;

нейлон;

полиэстер.

Однако они отличаются от абсорбирующих тканей, которые активно отводят воду от тела. Хлопок и полиэстер поглощают и отражают большую часть инфракрасных лучей - почти 99 %, поэтому на инфракрасных изображениях они часто кажутся белыми. Однако эти материалы также пропускают 30-40 % видимого света.

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По мнению исследователей из Массачусетского технологического института (MIT), такое сочетание может привести к тому, что тело будет нагреваться быстрее, чем в противном случае. Это происходит потому, что получаемый видимый свет может генерировать тепло, которое затем не может выйти наружу в виде инфракрасного излучения, производимого телом.

Однако еще один механизм, который играет роль в охлаждении тела, - это потоотделение. Хлопок впитывает влагу, но не высыхает быстро, поэтому если вы сильно потеете, ваша одежда будет оставаться влажной и, следовательно, менее комфортной.

Льняная одежда широко распространена, поскольку высокое содержание волокон делает ее очень воздухопроницаемой, но, как и хлопок, она медленно сохнет.

Шерсть мериноса пользуется популярностью у любителей активного отдыха, поскольку она хорошо пропускает воздух и впитывает влагу, не оставляя запаха. Нейлон и полиэстер впитывают влагу и быстро сохнут, но сохраняют запах.

Исследования также показали, что нейлон впитывает влагу лучше, чем полиэстер, но сохнет медленнее. Хотя синтетические волокна, такие как нейлон и полиэстер, могут вызывать ощущение дискомфорта при намокании, в одном из исследований было предложено носить одежду из бамбука, который является плохим проводником тепла и не нарушает комфорт.

Лучший способ сохранить прохладу тела в жару

В свою очередь Джордж Хэвенит, профессор экологической физиологии и эргономики Университета Лафборо в Лестершире (Великобритания), посоветовал: если вы хотите чувствовать себя прохладнее, просто снимите одежду: чем меньше на вас одежды, тем больше шансов испарить тепло с вашей кожи.

Хотя, конечно, защита кожи от ультрафиолетовых лучей является приоритетной задачей. Но могут быть и альтернативы - новые материалы и ткани, помогающие охлаждать тело. Сегодня спортивные компании, такие как Nike и Adidas, вкладывают миллионы в разработку “умных” тканей, а ученые также выделяют средства на исследование того, какие ткани лучше сохраняют тепло тела.

В итоге ученые пришли к выводу, что ключевым балансом, позволяющим телу эффективнее отводить тепло, является материал, непрозрачный для света - не отражающий и не поглощающий солнечный свет, - но прозрачный для инфракрасного излучения - позволяющий теплу покидать тело, а не задерживаться в нем. Они обнаружили, что тонкие нейлоновые и полиэфирные волокна - около одного микрометра в диаметре - могут поддерживать более комфортную температуру, если их сплести в 30-микрометровую нить.

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[info_b]Исследователи из Университета Мэриленда (США) также разработали синтетические волокна с покрытиями, которые фактически меняют свою структуру в зависимости от внешних условий, выделяя больше тепла при повышении температуры. Адаптивная пряжа расширяется и сжимается, изменяя пространство между волокнами. Увеличение расстояния между волокнами позволяет текстилю дышать, обеспечивая отток тепла и охлаждение.[/info_b]

Но, возможно, лучший способ сохранить прохладу в жару - это просто носить мокрую одежду, отметил доктор Аллейн. Для испарения воды требуется тепловая энергия, а когда она превращается из жидкости в газ, то использует тепло вашего тела, чтобы охладить кожу и снизить температуру тела.

Получается, что выбрать одежду, которая не даст вам промокнуть, немного сложнее, чем просто надеть белую или черную футболку. Однако правильно подобранная ткань, подходящий фасон и периодическое обливание водой, когда это возможно, должны помочь снизить температуру по мере того, как столбик термометра поднимается вверх.

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