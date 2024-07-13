От 89 копеек. Посмотрели, где белорусам закупиться дешёвым мороженым. А сколько можно съесть без вреда?

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Опубликовано: 13.07.2024 17:27 , Обновлено: 14.07.2024

С приходом аномальной жары врачи в один голос рекомендуют пересмотреть свой рацион питания и не налегать на тяжёлую пищу, а также отказаться от очень солёных и сладких продуктов. Но как же быть с главным летним лакомством - мороженым? Узнали рекомендации врачей на этот счёт и посмотрели, где белорусам закупиться дешёвым мороженым.

Согласно рекомендациям белорусского Минздрава, в жару желательно исключить из своего рациона жирную и тяжёлую пищу, отказавшись от мяса в пользу нежирной морской рыбы, а от животных жиров - в пользу растительных масел. Медики призвали белорусов в эти дни свести к минимуму потребление соли и солёных продуктов, но и на сладкое не налегать, отдавая предпочтение несладким фруктам, ягодам и овощам.

О запрете на мороженое в рекомендациях Минздрава не говорится ни слова. Однако ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснял, что если есть мороженое правильно, это не принесёт вреда организму. Поскольку отказаться от такого традиционного охлаждающего десерта, особенно детям, летом невозможно, главное, как и во всём - сохранять чувство меры и соблюдать правила предосторожности.

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Где купить самое дешёвое мороженое?

Найти мороженое среди акционных товаров в эти жаркие дни можно, пожалуй, в магазинах всех крупных торговых сетей страны. Скидки на них, согласно ценникам, достигают 15-30%, однако, на деле стоимость одной порции, даже с учётом скидки, чаще всего стартует от 1,3 рубля. Однако, обзор цен в наиболее популярных магазинах показал, что кое-где можно найти это лакомство по действительно “сладкой” цене - ниже 1 рубля.

Самую дешёвую цену за порцию классического пломбира весом в 70 грамм мы нашли в сети “Грошык”. Там мороженое “Белый полюс” от гомельского производителя на акции стоит всего 89 копеек (то есть всего 12,71 рубля за кило). Акционная цена, как заявлено на сайте торговой сети, будет действовать до 21 июля.

По столь же привлекательной цене предложила свою продукцию компания “Морозпродукт” из Марьиной Горки. В самый разгар июльской жары она скинула цену на популярное сливочное мороженое марки “Гоша”. Порция весом 65 грамм сейчас стоит всего 97 копеек (то есть меньше 15 рублей за кило). Отметим, что жители Минска и Марьиной Горки мороженое этого производителя можно приобрести прямо на сайте, заказав доставку на дом - бесплатную при заказе от 40 рублей, так что при желании можно закупиться мороженым по выгодной цене до конца на весь горячий сезон.

Как на самом деле и из чего делают мороженое? Всем белорусам нужно смотреть на это в составе

Как часто и сколько мороженого можно съесть в жару?

Несмотря на то, что опасения большинства из нас, связанные с потреблением мороженого в жару, сводятся к страху заработать ангину, врачи предупреждают о другой скрытой опасности, которую таит в себе это лакомство. Дело в том, что мороженое относится к категории ультраобработанной пищи. То есть из-за методов обработки молочного сырья, используемого в производстве, мороженое, как правило, очень калорийное, жирное и содержит в себе огромное количество сахара.

Потребление ультраобработанных продуктов связано с такими серьёзными проблемами со здоровьем, как повышенный риск развития как диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому учёные и врачи рекомендуют ограничивать потребление мороженого - из-за высокого содержания сахара и жиров.

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А вот в малых количествах, как показали два исследования учёных из Гарвардского университета, мороженое, за счёт высокого содержания кальция в нём, наоборот, способствуют уменьшению риска развития всё того же диабета 2 типа и болезней сердца. Исследователи обнаружили, что у тех, кто съедал порцию мороженого не чаще двух раз в неделю , риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 12% ниже, чем у тех, кто не ел мороженое вовсе. Так что в этом деле опять же ключевым фактором остаётся вопрос меры.

Кстати, хорошей альтернативой для тех, кто не хочет себя сильно ограничивать в мороженом, может стать более здоровый вариант продукта без сахара. Этим летом такое мороженое начала выпускать белорусская компания “Молочный мир”. По словам производителя, эта “белковая бомба” не окажет никакого вреда фигуре и идеально подойдёт для тех, кто следит за питанием и придерживается здорового образа жизни, поскольку в составе лакомства нет сахара.

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Как на самом деле и из чего делают мороженое? Всем белорусам нужно смотреть на это в составе