От +16°С до +34°С. Синоптики предупредили белорусов о "неустойчивой атмосфере". Где будет жарко, а где — ливни и град?

Опубликовано: 14.07.2024 17:02 , Обновлено: 14.07.2024

Уходящая неделя здорово потрепала белорусам нервы. Если владельцы вентиляторов и кондиционеров ликовали, то офисные сотрудники отсчитывали минуты до конца рабочего дня. Так или иначе, по прогнозам синоптиков, тяжёлые времена позади, и уже на следующей неделе жители Республики смогут выдохнуть. Правда, и здесь не обойдётся без сюрпризов.

На понедельник, 15 июля, синоптики Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности из-за жары в некоторых регионах страны. Однако уже в середине недели эксперты порекомендовали белорусам достать зонты.

“Уже ближе к середине предстоящей недели жара наконец-то начнёт спадать. Дышать станет заметно легче. Тем не менее, вторая декада июля 2024-го будет поддерживать статус самого тёплого периода, хотя экстремальной жары больше и не ожидается. Вместе с тем в течение недели атмосфера ожидается неустойчивой, прогнозируются локальные грозы и дожди”, — отметил синоптик Дмитрий Рябов.

По данным Белгидромета, в понедельник, 1 5 июля, за погоду в Беларуси будет отвечать “тёплая неустойчивая воздушная масса”. Ночью и утром на большей части территории, а днём по востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В тёмное время суток минимальная температура воздуха составит +16..+22°С, а днём +24..+29°С. При этом синоптики предупредили: по юго-востоку Республики сохранится жаркая погода: здесь столбик термометра поднимется до +30..+34°С.

Прогноз температурных аномалий с 12 по 19 июля

Во вторник, 1 6 июля, над погодой продолжит властвовать всё та же тёплая неустойчивая воздушная масса. По словам синоптиков, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Температура воздуха после заката составит +13..+20°С, а по юго-востоку — не ниже +22°С. В светлое время суток столбик термометра поднимется от +26°С по северу до +34°С по югу Беларуси.

В среду, 17 июля, страна окажется под влиянием активной системы фронтов, которая идёт к нам с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и даже град. Температура воздуха ночью составит +15..+22°С, а днём отметка на градуснике поднимется до +24..+31°С. По юго-востоку страны будет по-прежнему жарко: +32..+34°С.

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