Открываете окна в жару? Зря! 4 совета, что делать, чтобы быстро охладиться

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.06.2023 15:09 , Обновлено: 20.10.2023

Лето — время, когда жарко не только на улице, но и в наших домах и офисах. Многим кажется, что открытие окон поможет нам снизить температуру внутри здания. Однако это заблуждение. Что делать вместо проветривания?

Если вы решили проветрить помещение в то время, когда температура воздуха высока, эффект будет обратным. Ведь открытые окна, наоборот, пропускают горячий воздух.

Поэтому в жаркие дни окна лучше закрывать – особенно в полдень и ранним днем. Когда температура превышает 30 градусов по Цельсию, стоит брать пример с жителей Южной Европы и открывать окна только рано утром и после захода солнца.

Шторы, фольга или простыня

К слову, в жаркую погоду стоит не только закрывать окна, но и прикрывать их. Если у нас нет жалюзи, жалюзи или штор, может пригодиться белая простыня. А еще фольга:

Новость Телеграф

Съешьте карри и сделайте «львиный вдох»

Ранее Телеграф также публиковал неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей. Например, съесть карри, опускать руки в холодную воду или сделать «львиный вдох»:

Новость Телеграф

Сделать кондиционер из пластиковых бутылок

Кроме того, вы можете сделать охлаждающее устройство для квартиры из картона и пластиковых бутылок. По заверениям авторов инструкции, такой кондиционер может снизить температуру в комнате на 5 градусов!

Новость Телеграф