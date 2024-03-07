Дефицит воды может вызвать конфликт в Европе – Politico

Опубликовано: 07.03.2024 14:29 , Обновлено: 29.04.2024

Между странами Евросоюза возможен конфликт из-за нехватки воды. Такое предположение выдвинуло издание Politico, сославшись на конфиденциальное коммюнике Еврокомиссии (ЕК). По информации портала, в документе сказано, что тенденция нехватки воды растет, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%.

Причиной назвали глобальное потепление. И Еврокомиссия убеждена, что ЕС к нему не готов.

В качестве рисков ЕК назвало усиление конкуренции за водные ресурсы, «включая потенциальный риск конфликтов между государствами-членами по поводу трансграничных водных ресурсов».

Politico напомнило, что в некоторых регионах ЕС уже идут споры по поводу воды. В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить центральное правительство отвести речную воду из соседнего Арагона. А во Франции в 2023 году были «жесткие конфликты» из-за планов создания водохранилищ.

Франция, 2023 год. Протест против строительства водохранилищ.

По прогнозам ЕК, Евросоюзу стоит ожидать «больше бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, тепловые смерти, ущерб инфраструктуре и структурные изменения в окружающей среде».

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Нас ожидает самый жаркий год?

2024 год может стать самым жарким в истории, предположили аналитики Международной медиакомпании Bloomberg. И привели пример: в 2023 году средний показатель температуры был примерно на 1,4°C выше всех зафиксированных до этого показателей. А в этом году, по предварительным оценкам, она повысится еще на 1,3-1,6°C.

По данным издания, кроме глобального потепления, в этом виновато Эль-Ниньо, природное явление, которое также называют Южным колебанием. Когда во время Эль-Ниньо температура поверхности океана повышается, нагревается и воздух над водой.

Ранее Телеграф писал, что важнейшая система океанических течений Атлантического океана, возможно, уже находится на пути к разрушению, что может привести к повышению уровня моря и резкому снижению температуры в одних регионах и повышению в других. К такому выводы пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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