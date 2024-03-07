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Дефицит воды может вызвать конфликт в Европе – Politico

Дефицит воды может вызвать конфликт в Европе – Politico
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Между странами Евросоюза возможен конфликт из-за нехватки воды. Такое предположение выдвинуло издание Politico, сославшись на конфиденциальное коммюнике Еврокомиссии (ЕК). По информации портала, в документе сказано, что тенденция нехватки воды растет, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%.

Причиной назвали глобальное потепление. И Еврокомиссия убеждена, что ЕС к нему не готов.

В качестве рисков ЕК назвало усиление конкуренции за водные ресурсы, «включая потенциальный риск конфликтов между государствами-членами по поводу трансграничных водных ресурсов».

Politico напомнило, что в некоторых регионах ЕС уже идут споры по поводу воды. В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить центральное правительство отвести речную воду из соседнего Арагона. А во Франции в 2023 году были «жесткие конфликты» из-за планов создания водохранилищ.

Франция, 2023 год. Протест против строительства водохранилищ.
Франция, 2023 год. Протест против строительства водохранилищ.

По прогнозам ЕК, Евросоюзу стоит ожидать «больше бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, тепловые смерти, ущерб инфраструктуре и структурные изменения в окружающей среде».

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Нас ожидает самый жаркий год?

2024 год может стать самым жарким в истории, предположили аналитики Международной медиакомпании Bloomberg. И привели пример: в 2023 году средний показатель температуры был примерно на 1,4°C выше всех зафиксированных до этого показателей. А в этом году, по предварительным оценкам, она повысится еще на 1,3-1,6°C.

По данным издания, кроме глобального потепления, в этом виновато Эль-Ниньо, природное явление, которое также называют Южным колебанием. Когда во время Эль-Ниньо температура поверхности океана повышается, нагревается и воздух над водой.

Ранее Телеграф писал, что важнейшая система океанических течений Атлантического океана, возможно, уже находится на пути к разрушению, что может привести к повышению уровня моря и резкому снижению температуры в одних регионах и повышению в других. К такому выводы пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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