Польские учёные "отменили" глобальное потепление. Когда пообещали новый ледниковый период?

Опубликовано: 23.04.2024 16:25 , Обновлено: 29.04.2024

Учёные Польского геологического института вопреки прогнозам о мировом потеплении, спрогнозировали приход новой волны холода в будущем. Об этом исследователи рассказали польскому изданию Forsal. pl.

По мнению ученых польского института, анализ данных геологической эпохи, которая охватывает последние 11 700 лет, позволяет «рационально прогнозировать тенденцию естественных изменений климата на Земле и их последствия».

В частности, учёные выказали уверенность в том, что влияние парниковых газов на климат переоценено, поскольку не учитывает роль параллельного потепления, вызванного природными факторами.

Согласно прогнозам польских специалистов, глобальное потепление достигнет своего пика в конца века, после чего начнётся очередное похолодание.

“Более теплые поверхностные воды океана стимулируют повышенное испарение, что приведет к увеличению облачности и увеличению количества осадков на прилегающих участках суши”, - считают польские исследователи.

По их мнению, будущие изменения климата и их последствия можно предсказать, сравнив их с тем, что происходило в прошлом. Так, в прошлом климат менялся циклично и в разных масштабах. Это зависело от действия земных и внеземных факторов. В частности, в голоцене (современной геологической эпохе) было несколько периодов потепления и похолодания, каждый из которых длился около 500-600 лет.

«Результаты ясно показывают, что современная тенденция потепления связана с переходным периодом после похолодания Малого ледникового периода, который закончился в первой половине XIX века. Повышение температуры на Земле за это время не превысило 1 градус Цельсия, поэтому температура в настоящее время все еще ниже, чем в максимумах предыдущих потеплений, таких как Средневековье, римский период и бронзовый век”, - отметили эксперты.

Ученые предсказали Европе «необычно засушливое» лето. А чего ждать в Беларуси?

Что влияет на климат на Земле?

По мнению ученых, экстремальные явления также оказали влияние на климат Земли. Некоторые из них носили локальный или, самое большее, региональный характер, например, извержения вулканов, наводнения и землетрясения , но были и события глобального значения, такие как извержения супервулканов и удары кометы или астероида, которые привели к резкому похолоданию, которое длилось тысячи лет.

Также польские исследователи считают, что на погоду в будущем может оказать влияние массовое применение ядерного оружия на планете. В частности они предполагают, что это может привести к долгосрочной «ядерной зиме» и «обширному загрязнению земель».

По данным исследований польского института, в глобальном масштабе влияние человека на климат невелико, но на местном уровне оно может быть значительным.

Эксперты признали, что, несмотря на то, что деятельность человека разворачивается в основном на поверхности Земли, это затрагивает и ее атмосферу и океаны.

“Изменения в способах использования поверхности Земли, например, вырубка лесов, посевов сельскохозяйственных культур, освоение и нерациональное управление водными ресурсами, оказывают существенное влияние на местную степь и опустынивание территорий, особенно тех, которые расположены вблизи границы климатических зон”, - пояснили они.

Ранее Telegraf.news писал о том, что

В Польше пошли аномальные боровики. А чем хвалятся белорусские грибники?