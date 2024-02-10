"Температура может упасть на 30 градусов" — Ученые предупредили о мировом климатическом коллапсе

Опубликовано: 10.02.2024 11:17 , Обновлено: 28.01.2025

Важнейшая система океанических течений Атлантического океана, возможно, уже находится на пути к разрушению, что может привести к повышению уровня моря и резкому снижению температуры в одних регионах и повышению в других. К такому выводы пришли ученые в новом исследовании, опубликованном 9 февраля в журнале Science Advances.

Используя исключительно сложные и дорогостоящие вычислительные системы, ученые нашли новый способ обнаружить сигнал раннего предупреждения о коллапсе этих течений, передает CNN. И по мере потепления планеты уже есть признаки того, что она движется в этом направлении.

Почему ученые бьют тревогу из-за атлантических течений?

Атлантическая меридиональная переливная циркуляция (AMOC), частью которой является Гольфстрим, работает как гигантский глобальный конвейер, доставляя теплую воду из тропиков в северную Атлантику, где она охлаждается, становится более соленой и погружается в глубины океана, а затем распространяется на юг.

Карта северной части Атлантического океана, показывающая примерный путь системы Гольфстрим/Северо-Атлантическое течение.

Течения переносят тепло и питательные вещества в разные районы земного шара и играют важнейшую роль в поддержании относительно мягкого климата на большей части Северного полушария.

На протяжении десятилетий ученые бьют тревогу по поводу стабильности циркуляции, поскольку изменение климата приводит к потеплению океана и таянию льдов, нарушая баланс тепла и соли, определяющий силу течений.

Хотя многие ученые считают, что в условиях изменения климата AMOC замедлится и даже может остановиться, остается огромная неопределенность относительно того, когда и как быстро это может произойти. Непрерывный мониторинг AMOC ведется только с 2004 года.

Благодаря построению картины прошлого с использованием таких материалов, как ледяные керны и океанские отложения, ученые точно знают, что AMOC прекратил свое существование более 12 000 лет назад после быстрого таяния ледников.

Теперь они пытаются выяснить, может ли это произойти снова.

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“Плохая новость для климатической системы и человечества”

По словам Рене ван Вестена, морского и атмосферного исследователя из Утрехтского университета (Нидерланды) и соавтора исследования, новая работа стала “важным прорывом”.

Ученые использовали суперкомпьютер для запуска сложных климатических моделей в течение трех месяцев, имитируя постепенное увеличение количества пресной воды в AMOC, представляющей собой таяние льда, а также дожди и речной сток, которые могут разбавлять соленость океана и ослаблять течения.

Медленно увеличивая количество пресной воды в модели, ученые наблюдали, как AMOC постепенно ослабевает, пока внезапно не разрушился. Это первый случай, когда коллапс обнаружили с помощью таких сложных моделей, что является “плохой новостью для климатической системы и человечества”, сказано в докладе.

Однако в исследовании не указаны сроки возможного коллапса. Необходимы дополнительные исследования, сказал ван Вестен в интервью CNN, в том числе модели, имитирующие последствия изменения климата, такие как повышение уровня загрязнения планеты, чего в данном исследовании не было.

“Но мы, по крайней мере, можем сказать, что движемся в направлении переломного момента в условиях изменения климата”, - сказал ван Вестен.

Последствия разрушения AMOC, могут быть катастрофическими. В некоторых районах Европы температура может упасть на 30 градусов Цельсия за столетие, говорится в исследовании, что приведет к совершенно иному климату всего за десятилетие или два.

“Никакие реалистичные меры по адаптации не смогут справиться с такими быстрыми изменениями температуры”, - пишут авторы исследования.

Страны Южного полушария, напротив, могут столкнуться с усилением потепления, а влажные и сухие сезоны в Амазонии могут поменяться местами, что приведет к серьезным нарушениям в экосистеме.

По словам ван Вестена, разрушение AMOC также может привести к повышению уровня моря примерно на 1 метр (3,3 фута).

Есть ли надежда?

Тем не менее, остаются огромные неопределенности. Джеффри Каргель, старший научный сотрудник Института планетарных наук в Аризоне, сказал, что, по его мнению, теория о потенциально неизбежной остановке AMOC “будет оставаться несколько противоречивой до тех пор, пока через год мы не узнаем, что это происходит”.

Он сравнил потенциальный коллапс с “дикими колебаниями фондового рынка, которые предшествуют крупному краху” - практически невозможно определить, какие изменения обратимы, а какие являются предвестниками катастрофы.

Современные данные показывают, что сила AMOC колеблется, но пока нет никаких свидетельств ее снижения, сказал Джоэл Хирши, заместитель руководителя отдела моделирования морских систем в Национальном центре океанографии в Великобритании,

“Вопрос о том, произойдут ли резкие изменения в AMOC, подобные тем, что наблюдались в прошлом, по мере дальнейшего потепления климата, остается открытым”, — подчеркнул он.

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