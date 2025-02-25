Как белорусам поехать на море за $380? Турагент раскрыла цены на Турцию, Египет и еще 6 направлений в 2025 году

📷 Фото

Опубликовано: 25.02.2025 12:49 , Обновлено: 27.03.2025

Планируете отпуск на море? Вопрос цены и выбора всегда актуален для белорусов. Журналистка Telegraf.news обратилась к туристическому агенту, чтобы узнать, на что придется изрядно потратиться, а какие направления окажутся самыми бюджетными.

[info_b]Вероника Семенча - исполняющий обязанности директора туристического агентства “Дон Кихот” в Гродно. Опыт работы - более 7 лет.

[/info_b]

С вылетом из Минска

Наша собеседница отметила, что в 2025 году количество стран, доступных для отдыха на море прямыми рейсами из Минска, не так много, как хотелось бы. Однако выбрать подходящий вариант можно практически для любого бюджета.

Если авиатуры окажутся слишком дорогими, стоит рассмотреть автобусные туры или комбинированные программы, которые включают как экскурсии, так и отдых на море.

“Сейчас как раз идет очередной этап раннего бронирования. И чем ближе к вылету/выезду, тем выше будут цены”, - напомнила она.

Поэтому если уже знаете точные даты отпуска и планируете провести их на море, подумайте об этом уже сейчас.

Египет. Фото Вероники Семенча

Что в топе у белорусов?

Самыми популярными странами для отдыха жителей Беларуси все так же остаются Турция и Египет. Их выбирает большинство семей, подчеркнула специалист туристической отрасли.

“Это полнопакетные туры с заветным питанием “все включено”, когда не нужно думать о том, где бы сегодня покормить семью и во сколько это обойдется, чем развлечься и куда сходить: детские клубы, аниматоры и вечеринки для детей и взрослых, спа-салоны для мамы, бар на пляже для папы - каждый найдет занятие по душе. Словом, эти страны всегда хорошо закрывают потребности всех категорий отдыхающих”, - пояснила Вероника Семенча.

Однако вопрос, как всегда, в цене. К ним и перейдем более подробно.

Египет

По словам турагента, путевка к Красному морю обойдется семье из 2 взрослых и ребенка до 12 лет примерно в 2700$ за 7 ночей. В стоимость входят:

прямые перелеты с багажом в обе стороны;

трансфер из аэропорта туда и обратно;

проживание в отеле 4*;

первая береговая линия с аквапарком, детским клубом и другими разнообразными развлечениями для детей и взрослых;

питание по системе “все включено”;

медицинская страховка.

Отдых в Египте, фото Вероники Семенча

Правда ли, что задние ряды в самолёте безопаснее? Изучили статистику и мнения экспертов

Турция

С теми же вводными данными, как в Египте, белорусам придется заплатить от 2400 € и выше за отдых в Турции, отметила Вероника Семенча.

Отдых в Турции, фото Вероники Семенча

В Бресте пообещали запустить авиарейс в турецкую Анталью. Когда?

ОАЭ

А для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, можно рассмотреть отличную альтернативу - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Правда, специалист порекомендовала отправляться туда не летом, а пораньше, в конце весны. Например, в мае. Причина - сильная жара.

“Здесь за 2900$ с таким же составом пакетов, как в предыдущих вариантах, можно взять отель на Индийском океане, но уже без аквапарка. Зато номер будет с видом на океан”, - живописала Вероника Семенча.

Отдых в ОАЭ, фото Вероники Семенча

Что посетить в Дубае зимой за 4 дня? Фестиваль шопинга, завораживающая пустыня и гастрономические открытия

Средний Восток

Также можно попробовать оценить Катар или новинку этого сезона - Оман. Однако и их, по наблюдению специалиста, лучше брать не летом, а весной и даже осенью.

” В апреле “все включено” в Омане будет стоить от 2500$ на 9 ночей за двоих взрослых. Катар - от 1800$ за 7 ночей на двухразовом питании с отелем 3* на второй береговой линии, но с бесплатным входом в пляжный клуб”, - обрисовала агент.

Азербайджан

В качестве альтернативы турагентства предлагают также Азербайджан. Тут Вероника Семенча посоветовала присмотреться к неплохим вариантам комби-туров: экскурсий с морем.

Вместе с тем она отметила, что в данном направлении регулярные перелеты, поэтому цены будут постоянно варьироваться.

“Пока стоимость путевки в июне в Азербайджан на 2 взрослых остановилась на отметке от 1700$”.

Дешево и еще дешевле

А сейчас перейдем к самым бюджетным вариантам, о которых мы узнали из первых уст. Публикуем этот шорт-лист по мере убывания.

Грузия, фото Вероники Семенча

Грузия

На сегодня, по словам специалиста, это самый дешевый вариант отдыха на море для белорусов с прямыми авиаперелетами из Минска. Однако будьте готовы к тому, что придется обходиться без “все включено”. Речь идет только о завтраках. В остальном по условиям все так же.

” В июне сюда можно отправиться от 1070$ за двоих или от 1430$ за 2 взрослых и одного ребенка до 10 лет”, - прокомментировала представитель турфирмы.

Отдых в Грузии, фото Вероники Семенча























Если и это дороговато, отправьтесь в Грузию на автобусе. Путь, конечно, будет не из легких, но зато увидите гораздо больше.

“Такие туры едут через столицу Грузию - Тбилиси. Самолеты же сразу летят к морю - в Батуми или Кобулети. Автобусные турне в Грузию сейчас стоят от 380$ + 350 белорусских рублей за человека. И это цена с включенными в стоимость трехразовым питанием на курорте и экскурсиями по дороге. А сама поездка длится 16 дней”, - конкретизировала Вероника Семенча.

Краснодарский край

Если и предыдущие варианты для вас бьет по карману, то есть еще дешевле - автобусный тур в Краснодарский край на юго-запад России.

Если выезжать из Гродно, то цены стартуют от 245$ + 150 белорусских рублей с человека. Здесь в стоимость входят только проезд, проживание и сопровождение, отметила турагент.

Анапа “за бортом”

Отдельно специалист оговорила, что Анапское побережье белорусам пока не предлагают из-за недавней катастрофы с выбросом в море мазута. Успеют ли очистить Черное море к туристическому сезону, пока большой вопрос.

В российской Анапе ввели режим ЧС в районе затонувших танкеров с нефтью

Что еще нужно знать?

Также Вероника Семенча акцентировала внимание на том, что разделение стран на дорогие и бюджетные варианты отдыха - лишь условное.

“Даже в Грузии можно найти отель, который будет отвечать VIP-запросу и стоить, как Египет или Турция на “все включено”. И наоборот, все очень индивидуально”, - заключила турагент.

Ранее Telegraf.news писал, что недавно Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. С 30 января этого года граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территорий той или другой страны на протяжении 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания в Беларуси или Вьетнаме не должна превышать 90 дней в году.

Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. За сколько можно отдохнуть?

[avtor]