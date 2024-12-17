В российской Анапе ввели режим ЧС в районе затонувших танкеров с нефтью

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Опубликовано: 17.12.2024 16:47 , Обновлено: 17.12.2024

В Мэрии российской Анапы сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной ЧП стало крушение в Керченском проливе двух танкеров, что привело к масштабному разливу нефти на берег. По данным местных Telegram-каналов, чуть позже поступил сигнал бедствия с ещё одного судна. На нём также перевозились нефтепродукты.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В общей сумме они перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. Первое судно затонуло, а второе село на мель (у него также оторвало носовую часть), передал российский телеканал “РБК”.

В результате ЧП образовался разлив мазута в море. В понедельник, 16 декабря, в четырёх населённых пунктах Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. На следующий день, 17 декабря, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пятна мазута вынесло на побережье Анапы.

“Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Благодарен волонтёрам, которые пришли на помощь. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники”, — отметил губернатор.

В МЧС России добавили, что на борту танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» находились экипажи из 14 и 13 человек. Первый сел на мель в 18 метрах от берега в районе порта Тамань, в результате чего спасатели успешно эвакуировали 14 человек. Со второго судна также эвакуировали 13 моряков, однако один из них — 23-летний вахтенный матрос — погиб.

Тем временем, по информации местных Telegram-каналов, во вторник начали поступать сообщения о крушении третьего танкера, гружённого мазутом. По данным “Политики страны”, это произошло в районе порта Кавказ, а сигнал бедствия был подан сегодня ночью. По неофициальной информации, герметичность корпуса судна не нарушена, мазут вытекает не в воду, а в балластный танк. Власти РФ эту информацию пока не комментировали.

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